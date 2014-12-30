مسابقه شهرداران مناطق برای تنگ کردن راه تنفس مردم

محمود محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طرح تفصیلی بر اساس مطالعات جامع صورت گرفته در سطح شهر اصفهان تدوین شده است، اظهار داشت: این در حالی است که کمتر شاهد اجرای بندهای این طرح هستیم و ساخت و سازها در شهر اصفهان بدون توجه به طرح تفصیلی صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه در هواشناسی برای اندازه گیری سرعت باد و پالایش طبیعی هوا دو عنصر ارتفاع سطح زمین و ارتفاع ۱۰ متری در نظر گرفته شده است، افزود: این در حالی است که در شهر اصفهان ساختمانهای بالای ۱۰ متر به وفور ساخته و این امر پالایش طبیعی هوای شهر اصفهان را مختل کرده است.
استاد دانشگاه هنر اصفهان و دکترای شهرسازی با بیان اینکه فعالیت شهرداری اصفهان در حوزه ساخت و سازها و ارتفاع ساختمانها خارج از ضوابط قانونی تعریف شده است، ادامه داد: پروژههای عمرانی شهرداری به لحاظ توسعهای و ایجاد فضای سبز و بزرگراهها هیچ کمکی به کاهش آلایندههای شهر اصفهان نداشته است.
وی ایجاد تغییرات اساسی در برنامهریزی و مدیریت شهری اصفهان را ضروری دانست و افزود: برنامهریزیهای قبلی صورت گرفته در مدیریت شهری اصفهان روند رو به رشد آلایندههای موجود در هوای شهر اصفهان را به دنبال داشته است.
محمدی با بیان اینکه برنامهریزان مدیریت شهری اصفهان باید نسبت به فعالیتهای قبلی خود در حوزه توسعه غلط شهر اصفهان توبه کنند، ادامه داد: با برنامهریزیهایی که در مدیریت شهری اصفهان صورت گرفته است طی ۱۰ سال آینده خطرات جدیتری را برای شهر اصفهان ایجاد خواهد کرد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر افزایش ارتفاع ساختمانها در سطح شهر اصفهان بهترین راه درآمد برای شهرداری هاست، افزود: در این راستا شهرداریها برای افزایش درآمد به واسطه صدور پروانههای ساختمانهای چند طبقهای مسابقه گذاشتهاند و از این روش باعث افزایش ارتفاع در سطح شهر و عدم پالایش هوا میشوند.
عضو سابق شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه افزایش ارتفاعات در سطح شهر اصفهان افزایش آلودگی و عدم پالایش هوا را به دنبال خواهد داشت، ادامه داد: اقدام شهرداران مناطق در خصوص صدور پروانه ساخت خارج از ضوابط طرح تفصیلی نه تنها امروز بلکه در آینده نیز تاثیرات سوئی را به دنبال خواهد داشت.
وی با اشاره به کاهش روزهای هوای پاک شهر اصفهان افزود: هر سال نسبت به سال گذشته تعداد روزهای هوای پاک در اصفهان کاهش مییابد و این در حالی است که مسئولان شهری نه تنها نسبت به کاهش آلاینده ها کمکی نمیکنند بلکه با برنامهریزیهای اشتباه خود به افزایش این آلایندهها دامن زدهاند.
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