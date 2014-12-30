به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ستاری، سید عباس میر هاشمی و مسعود زنده روح كرمانی به عنوان هیأت داوران هشتمین جشنواره عكس «ما می‌توانیم» معرفی شدند.

محمد ستاری متولد سال ۱۳۳۹ در مشهد است. او دارای مدرك دكترا با گرایش عكاسی و عضو هیئت علمی گروه عكاسی دانشكده هنرهای تجسمی پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران است.

ستاری عناوینی از جمله عضو هیات موسس انجمن عكاسان ایران، داوری سه دوره بینال عكس ملی و بین المللی موزه هنرهای معاصر تهران، داور بیش از ۹۰ جشنواره و مسابقه عكس در ایران، نماینده فدراسیون بین المللی فیاپ در ایران از۱۳۷۲ تا ۱۳۷۷ و... را در كارنامه فعالیت‌های خود دارد. محمد ستاری سابقه همكاری با موسسه آفرینش‌های هنری، آستان قدس رضوی در زمینه داوری جشنواره سراسری عكس خانه دوست، نگارش مقدمه كتاب صحن سپید، سخنرانی هنری و... را دارد.

سیدعباس میرهاشمی متولد ۱۳۴۱در ساوه و دارای مدرك كار‌شناسی عكاسی از دانشگاه هنر است. میرهاشمی همچنین عضو هیات مؤسس انجمن ملی عكاسان ایران، عضو هیات مؤسس و هیات مدیره انجمن عكاسان انقلاب و دفاع مقدس، ‌ مدیر عامل انجمن عكاسان انقلاب و دفاع مقدس، دبیر نخستین دوسالانه بین‌المللی عكس جهان اسلام، دبیر كل دومین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر، عضو شورای ارزشیابی مدارك معادل هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و... را در كارنامه فعالیت‌های خود دارد.

مسعود زنده روح كرمانی متولد ۱۳۴۲ كرمان و فارغ التحصیل رشته تولید با گرایش عكاسی از دانشكده صدا و سیما است.

وی مسئولیت واحد عكاسی ستاد تبلیغات جنگ و واحد عكاسی سازمان صدا و سیما را بر عهده داشته است. مدرس دانشگاه‌های هنر، آزاد، سوره، خبر، دبیر انجمن عكس سیزدهمین جشنواره سینمای جوان، دبیر بخش عكس جشنواره سینمای جوانان، دبیر بخش عكس یادمان قدس، دبیر بخش عكس جشنواره ۲۲ بهمن، مدیر اجرایی یازدهمین دوره دوسالانه عكس ایران، مدیر اجرایی جشنواره‌ها و دوسالانه‌های هنرهای تجسمی و عضو انجمن عكاسان ایران در كارنامه فعالیت حرفه‌ای این هنرمند عكاس ثبت شده‌اند.

زنده روح كرمانی همچنین داور دوسالانه عكاسی ایران، داور اولین جشنواره عكس مستند ایران، داور جشنواره عكس منطقه‌ای زعفران، داور اولین جشنواره عكس اردیبهشت در هرمزگان، داور جشنواره سینمای جوانان، داور اولین جشنواره عكس دانشگاه آزاد و داور دهمین دوسالانه عكس ایران بوده است.

مراسم افتتاحیه و اهدای جوایز هشتمین جشنواره عكس «ما می‌توانیم» همزمان با افتتاح نمایشگاه آثار برگزیده ۳۰ دی ماه ۱۳۹۳ برگزار خواهد شد.