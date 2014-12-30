افتتاح «ناگهان پیت حلبی»/ «پوریایی دیگر» به صحنه آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم آغازین نمایش «ناگهان پیت حلبی» به كارگردانی كورش سلیمانیی ساعت 18:30 پنجشنبه یازدهم دی ماه با حضور هنرمندان، خبرنگاران و عکاسان هنری و مطبوعات در سالن باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران واقع در طبقه فوقانی تالار مولوی برگزار خواهدشد.

مهدی سلطانی بازیگر و مدرس تئاتر قرار است این اثر نمایشی را افتتاح کند. در این نمایش كه نوشته امیرعلی نبویان است، وحید آقاپور، علی عامل هاشمی، مسیح كاظمی، محمد طیب طاهر، ارسطو خوش رزم و سینا كرمی ایفای نقش می‌کنند.



از دیگر عوامل ای نمایش می توان به آرین رضایی دستیار اول كارگردان و برنامه ریز، امین اولیا دستیار دوم كارگردان، سینا ییلاق بیگی طراح صحنه، م‍ژگان عیوضی طراح لباس، رضاحیدری طراح نور، سمیه فراهانی طراحی و ساخت ماسک، سینا افشار طراحی پوستر و بروشور، تومیک تاروردیان آهنگساز و پریناز آل آقا عكاس اشاره كرد.

نمایش «ناگهان پیت حلبی» با مدت زمان 55 دقیقه، از دوازدهم دی ماه هرشب به جز شنبه ها ساعت 19 روی صحنه می رود.

«پوریایی دیگر» به صحنه آمد

نمایش «پوریایی دیگر» به کارگردانی مرتضی عبدی و نویسندگی حسن باستانی در سالن تجربه فرهنگسرای بهمن روی صحنه می رود.

در این نمایش که از 6 تا 10 دی ماه اجرا می شود مرتضی عبدی مجید قرایلو، سجاد مهروانی و الهام امینی ایفای نقش می کنند.

پوریایی دیگرحکایت زندگی «پوریای ولی» پهلوان، عارف وشاعر نامدار ایرانی است که با هدف ترویج ورزش اصیل و سنتی زورخانه ای، آیین پهلوانی و جوانمردی به نمایش درمی آید.

این نمایش محصول گروه نمایش فرهنگسرای بهمن است که طی سه ماه تمرین روی صحنه می رود.

علاقمندان برای تماشای رایگان این نمایش می توانند به نشانی میدان بهمن، فرهنگسرای بهمن، سالن تجربه مجموعه هنرهای نمایشی مبارک مراجعه کنند.