سیستان و بلوچستان به دروازه تحول کشور تبدیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتمداری روز سه شنبه در حاشیه سفر رئیس جمهور به بندر چابهار در جمع خبرنگاران بیان داشت: استفاده از ظرفیت های گردشگری، تجاری، ماهیگیری و تقویت نظام گمرکی استان می تواند روند توسعه اقتصادی را سرعت بخشد.

وی افزود: توسعه سواحل چابهار و کنارک علاوه بر فراهم کردن زمینه‌های ایجاد اشتغال، موجب رونق وضعیت معیشتی مردم منطقه می‌شود و چابهار به لحاظ داشتن توانمندی وظرفیت‌های بالا می‌تواند در زمینه تعاملات بین‌المللی برای کشورمان حائز اهمیت باشد.

شریعتمداری یادآور شد: بندر چابهار به لحاظ موقعیت استراتژیکی، توانمندی های بسیار مناسبی در زمینه ترانزیت کالا در بخش های داخلی و بین المللی دارا بوده و با توجه به رقابت اقتصادی در جهان، روند اجرای طرح توسعه اسکله شهید بهشتی بندر چابهار در مقایسه با بندر گوادر پاکستان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

معاون رئیس جمهور گفت: دولت توسعه زیرساخت ها و رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار را در چابهار بصورت برنامه ریزی شده مد نظر قرار داده است و شناسایی ظرفیت های موجود منطقه و رصد آنها از نزدیک و داشتن برنامه برای فعال کردن آنها نشانگر درک صحیح مدیریت است که باید آن را ارج نهاد.

وی با بیان اینکه حجم سرمایه گذاری در این بندر به ویژه از سوی کشورهای همجوار در حال افزایش است ادامه داد: پروژه های عظیم در دست اجرا نوید آینده ای روشن را برای استان و همچنین کشور دارد.

