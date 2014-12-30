قنبرپور مشاور ورزشی پرسپولیس شد/ نوروزی در فهرست آسیایی سرخپوشان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، دکتر محمد علی طاهری امروز طی حکمی، مصطفی قنبرپور مدافع پیشکسوت پرسپولیس را به عنوان مشاور ورزشی خود برگزید.

آخرین مسوولیت قنبرپور، سرمربیگری تیم ملی نوجوانان ایران بود و وی به عنوان سرمربی، سابقه قهرمانی در لیگ برتر فوتسال را نیز در کارنامه دارد. او در قهرمانی پرسپولیس در آسیا عضو تیم فوتبال پرسپولیس بود.

وی که در میان اهالی فوتبال به اخلاق شهره است، در باشگاه پرسپولیس پیش از این مسئولیت‌هایی چون مدیریت مجموعه درفشی‌فر، مدیریت تیم‌های پایه پرسپولیس و مشاور ورزشی مدیر عامل را بر عهده داشته است. سرمربیگری تیم راه آهن، کوثر و ... نیز از سوابق کاری این پیشکسوت خوشنام است.

نام رضا نوروزی که با توجه به دوران نقاهت ناشی از پارگی رباط صلیبی از میادین دور مانده است، در فهرست آسیایی قرار خواهد گرفت تا پس از بهبودی، امکان همراهی تیم در لیگ قهرمانان آسیا را داشته باشد.