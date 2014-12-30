به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد جعفری، مدیرعامل بنیاد بین المللی امام رضا(ع)، با اشاره به برگزاری مسابقه بزرگ «حریم خورشید» اظهار کرد: این مسابقه در راستای رهنمودهای مقام معظم رهبری با محوریت سبک زندگی با الهام از آموزه های رضوی طراحی شده است.

وی با اشاره به اینکه بنیاد بین المللی امام رضا(ع) ترویج فرهنگ رضوی را سرلوحه اهداف خود قرار داده است، افزود:این بنیاد مسئولیت برگزاری جشنواره بین المللی امام رضا(ع) را در ۳۱ استان و ۲۰۰ نقطه از جهان عهده دار است و این مسابقه نیز با هدف اشاعه فرهنگ رضوی برگزار خواهد شد.

جعفری با بیان اینکه شرکت در مسابقه «حریم خورشید» برای همگان آزاد است و هزینه سفر زیارتی به مشهد مقدس، قم و شیراز جوایز هر دوره از این مسابقه می باشد، افزود: نرم افزار این مسابقه قابل بلوتوث به دیگران بوده و شرکت در مسابقه و دانلود سوالات به صورت کاملا رایگان است.

وی گفت: این مسابقه در طول سال و به صورت ماهانه، در هشتم هر ماه برگزار می شود که اولین دوره مسابقه حریم خورشید، هشتم دی ماه جاری آغاز و بیست و پنجم این ماه به پایان می رسد و پس از این تاریخ سیستم اجازه ثبت نام به شرکت کنندگان را نخواهد داد.

مدیرعامل بنیاد بین المللی امام رضا(ع)، ادامه داد: نتایج هر دوره از مسابقه، بیست و هشتم همان ماه اعلام می شود، برگزیدگان اولین دوره نیز در تاریخ ۲۸ دی ماه اعلام خواهد شد.

وی با بیان اینکه مراسم قرعه کشی در تاریخ ۲۷ هر ماه برگزار می شود، تصریح کرد: اسامی برندگان پس از ۲۴ ساعت پس از انجام قرعه کشی در سایت شمس توس به آدرس www.shamstoos.ir قابل رؤیت است.

جعفری پاسخ به بیش از ۷۰ درصد سوالات توسط شرکت کنندگان را شرط شرکت در قرعه کشی هر ماه دانست وگفت: برندگان مسابقه باید تا ۱۰ روز پس از اعلام نتایج به شماره تلفن ۹- ۳۲۲۸۳۰۴۴-۰۵۱ تماس گرفته و با اعلام شماره حساب جهت اخذ هزینه سفر زیارتی اقدام کنند.

وی در ادامه اشاره ای به جوایز مسابقه بزرگ «حریم خورشید» داشت و اذعان کرد: این مسابقه به یمن نام مبارک امام هشتم(ع) در هر دوره دارای هشت جایزه خواهد بود که جایزه نفر اول (جایزه ویژه) هزینه سفر به مشهد مقدس برای فرد برگزیده و دو نفر از اعضای خانواده جمعا به مبلغ یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.

مدیرعامل بنیاد بین المللی امام رضا(ع) جایزه هفت نفر دیگر را هزینه سفر زیارتی به شهرهای مقدس قم و شیراز به مبلغ ۵۰۰ هزار تومان برای هر فرد دانست و خاطر نشان کرد: برندگان می توانند تا ۱۰ روز پس از اعلام نتایج برای دریافت جایزه خود اقدام نمایند، در غیر این صورت انصراف تلقی شده و افراد ذخیره جایگزین می شوند.

وی با اشاره به اینکه در هر دوره از مسابقه، سوالات از یکی از کتاب های مرتبط با امام رضا(ع) مطرح می شود، گفت: جهت دسترسی آسان شرکت کنندگان، منبع سوالات (بصورت فایل پی دی اف و اندروید) در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد و در صورتی که افرادی مایل به تهیه کتاب مذکور باشند می توانند با شماره تلفن های بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا(ع) تماس گرفته و آن را تهیه کنند. منبع اولین دوره مسابقه کتاب حکمت های رضوی است که توسط انتشارات بنیاد بین المللی امام رضا(ع) چاپ و منتشر شده است.

جعفری با بیان اینکه علاقه مندان به شرکت در این مسابقه باید در ابتدا نرم افزار و منبع سوالات مسابقه را از سایت "شمس توس" دانلود کنند، افزود: شرکت کنندگان پس از پاسخ دادن به سوالات مطرح شده و اتمام مسابقه پاسخنامه را به همراه کد ملی از طریق گزینه "ارسال پاسخنامه" ارسال خواهند کرد. پاسخ ها به صورت پیامکی نیز ارسال می شود و نیازی به اتصال اینترنتی نیست.

وی با اشاره به اینکه هر فرد فقط یک بار می تواند با وارد کردن کد ملی خود در مسابقه شرکت کند، اما با یک دستگاه موبایل امکان شرکت چندین نفر وجود دارد، گفت: هر فرد با استفاده از کد ملی که در مسابقه شرکت کرده است می تواند از قسمت نتایج، نحوه عملکرد خود و میزان جواب های صحیح خود را مشاهده نماید.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت شمس توسwww.shamstoos.irمراجعه نمایند.