پلیس ایران پاکترین و خوش بنیان ترین پلیس دنیا است

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست عالی هماهنگی ستاد حقوق بشر دکتر محمد جواد لاریجانی با اشاره به رسوایی خفت بار پلیس امریکا در برخورد با سیاهپوستان گفت: ساده ترین مقایسه ها نشان می دهد که پلیس ایران در مقایسه با سایر نیروهای پلیس دنیا، سربلند و عاری از گرایش های ضد انسانی از جمله نژاد پرستی و قوم گرایی است.

دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان با اشاره به نقش نیروهای انتظامی در حفظ امنیت و ثبات کشور گفت: نیروی انتظامی منشاء خدمات بسیار گسترده و البته پنهانی است که عمده آنها به چشم نمی آید زیرا اساسا امنیت، نعمتی پنهان یا مغفول است و زمانی که عکس آن یعنی نا امنی رخ می دهد، همگان متوجه آن می شوند.

دکتر لاریجانی با اشاره به حدیث معروف پیامبر (ص) در خصوص مجهول بودن دو نعمت صحت و امنیت گفت: مادامیکه جامعه امن و امان است کسی متوجه زحمات نیروی انتظامی نیست اما کوچکترین نا امنی سبب می شود تا اذهان متوجه نیروی انتظامی شود.

دبیر ستاد حقوق بشر افزود: درست به همین دلیل پلیس و نیروهای انتظامی و عملکرد آنها همواره زیر ذره بین نقد قرار دارد که البته این نگاه دو گونه است گاهی رفتار و عملکرد نهادها و سازمان های ما زیر ذره بین نقد داخلی است و گاهی زیر ذره بین بیگانه که این دو با یکدیگر تفاوت دارند.

دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به کینه توزی هایی که کشورهای غربی از ابتدای بنای نظام جمهوری اسلامی ایران نسبت به این تجربه بزرگ ملت ایران که همانا بنای یک نظام سیاسی مدنی بر پایه فکر اسلامی است داشته اند گفت: نگاه غربی ها از سر حساسیت های دلسوزانه و مشفقانه نیست و آنها از هر فرصتی برای ضربه زدن به این تجربه عظیم ملت ایران استفاده می کنند و صرفا دنبال بهانه جویی هستند.

لاریجانی با بیان اینکه نیروی انتظامی ما عملکرد قابل دفاعی دارد و بخصوص نسبت به سایر نیروهای امنیتی در سراسر دنیا دارای شأن بالایی است، گفت: شما به همین برخوردهای اخیر پلیس امریکا با مردم این کشور نگاه کنید. این هایی که دائما ادعای حقوق بشر و حقوق شهروندی دارند چگونه سیاهپوستان را می کشند و بدترین رفتار را با کسانی که به این اقدام اعتراض کرده اند روا می دارند.

دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به حماسه 9 دی گفت: امروز ابعاد و بزرگی حماسه نهم دی با توجه به فتنه سال 88 روشن تر است. آنچه درسال 88 رخ داد یک فتنه عظیمی بود که نتیجتا به دنبال براندازی و کودتا علیه نظام اسلامی و تجربه بزرگ ملت ایران بود و کشورهای غربی با برنامه ریزی وسیع روی آن سرمایه گذاری کرده بودند.

لاریجانی افزود: در آن مقطع شما دیدید که این تهاجم با چه ابعاد گسترده ای آغاز شد و خیلی هم برای موفقیت آن برنامه ریزی کرده بودند اما حضور مردم در صحنه، درایت و تدبیر مقام معظم رهبری و رشادت نهادی های امنیتی ما خصوصا نیروی انتظامی سبب شد تا دشمنان این ملت به اهداف خود نرسند.

دبیر ستاد حقوق بشر 9 دی را اوج حضور مردم در صحنه و قدرت مردمی نظام دانست و گفت: 9 دی به دشمنان این ملت نشان داد که چگونه نظام ریشه های عمیقی در میان مردم دارد و من به شما بگویم اگر یک دهم این تمهیدات و اتفاقاتی که در فتنه 88 در ایران رخ داد در آمریکا یا یکی از کشورهای دیگر غربی رخ داده بود یا نظامشان سقوط کرده بود و یا خسارات مادی و معنوی بسیار زیادی برجای می گذاشت حال آنکه در کشورما این فتنه بزرگ با کمترین خسارات انسانی شکست خورد که بیشتر آن هم متوجه نهادهای امنیتی ما بود و متاسفانه برخی از شهروندان ما نیز خسارت دیدند، اما دشمن نتوانست به اهداف خود دست یابد.

لاریجانی با فتح الفتوح خواندن حماسه 9 دی در تاریخ انقلاب اسلامی گفت: غرب فکر نمی کرد که این تمهیدات به شکست بیانجامد و اگر این شکست را محاسبه کرده بود اینگونه با تمام قوا به میدان نمی امد تا این رسوایی بزرگ را برای خود به ثبت برساند.

دبیر ستاد حقوق بشر با کلید واژه خطاب کردن بصیرت گفت: این بصیرتی که بعنوان یک کلید واژه مهم توسط مقام معظم رهبری بعد از فتنه مطرح شد، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است زیرا سلاح ملت ما در برخورد با فتنه و خلق حماسه نهم دی بصیرت بود و این بصیرت پرچمی است که باید از نسلی به نسل دیگر داده شود تا جلوی هر گونه فتنه و فتنه گری را بگیرد.

دکتر محمدجواد لاریجانی افزود: حضرت علی (ع) در نهج البلاغه می فرمایند پایه شروع فتنه ها، بدعت در دین است و ما دیدیم که قسمت داخلی فتنه 88 از انحراف از دین شروع ، به نفاق در عمل کشیده و به خروج بر علیه نظام مشروع منجر شد.

دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به تدوام کینه توزی ها و دشمنی ها کشورهای غربی با تجربه ملت ایران در بنای یک نظام سیاسی و مدنی بر پایه فکر اسلامی گفت: حماسه 9 دی باید هرسال با شکوه تر از سال گذشته برگزار شود تا نسل های آینده بدانند که ملت ایران چگونه با تمام وجود از دستاوردهای انقلاب خود حراست کرده است.

سردار احمدی مقدم: پیشرفت های خوبی در بحث حفظ حقوق شهروندی داشته ایم

در ادامه این نشست سردار اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی کشور، با گرامیداشت حماسه نه دی و بیان اینکه این روز نمایش با شکوهی از حضور مردم در حمایت از دستاوردهای نظام اسلامی و رهبری بود گفت: بزرگترین دغدغه نیروی انتظامی حفظ امنیت کشور و امنیت شهروندان است.

فرمانده نیروی انتظامی با تاکید براینکه حفظ حقوق شهروندی در همه فرایندهای مربوطه در اولویت قرار دارد گفت: نیروی انتظامی هم اکنون، براساس دستورالعمل جامعی رفتار می کند که متضمن حفظ حقوق شهروندی است و ما در این مسیر دستاوردهای خوبی داشته ایم.

سردار احمدی مقدم با بیان اینکه نباید یک استثناء و یک تخلف را دستمایه تخطئه نیروی انتظامی و نادیده انگاشتن زحمات و اقدامات مثبت نیروهای خدوم انتظامی قرار داد گفت: ما در وضعیتی هستیم که اولین ناظر و اولین برخوردکننده با هر نوع تخلفی در نیروی انتظامی خودمان هستیم و معتقدیم در حال حاضر پیشرفت های به دست آمده در خصوص رعایت حقوق شهروندی بسیار قابل ملاحظه بوده است.

فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به اجرای طرح مکنا به تشریح دستاوردهای این طرح پرداخت و گفت: براساس این طرح ساماندهی مناسبی درخصوص وضعیت کلانتری ها، بازداشتگاه ها، سامانه های قضایی مستقر در کلانتری ها، عملکرد 110 و ... انجام گرفته و می توان گفت این طرح به میزان 85 درصد پیشرفت کرده است.

سردار احمدی مقدم با اشاره به اینکه رضایت از پلیس براساس آمار و اسناد قابل ارائه افزایش یافته است به سامانه 197 اشاره کرده و گفت میزان شکایت هایی که از نیروی انتظامی در این سامانه ثبت می شود به میزان قابل توجهی کاهش یافته و حتی در مقایسه با مقاطع زمانی خاصی از نصف هم کمتر شده است.

فرمانده نیروی انتظامی در ادامه به تشریح دستاورهای مهمی در خصوص تحولات ساختاری، ارتقاء سطح وکیفیت آموزش، تعاملات بین المللی، بهبود وضعیت انتصابات و .. پرداخت و گفت در بخش ارتقاء سلامت اداری نیز اقدامات گسترده ای به عمل آمده است که در نوع خود کم نظیر بوده است.

سردار احمدی مقدم با مناسب ارزیابی کردن همکاری های بین المللی نیروی انتظامی گفت: سوای از همکاری های بین المللی تعاملات و همکاری های منطقه ای نیروی انتظامی نیز گسترش یافته و اکنون ما با کشورهای همسایه نیز تعاملات بسیار خوبی داریم.

فرمانده نیروی انتظامی با تاکید بر عزم جدی نیروی انتظامی در خصوص مبارزه با قاچاق مواد مخدر گفت: همکاری های خوبی با ترکیه و خصوصا با همسایگان شرقی در بحث مبارزه با مواد مخدر داشته ایم که درحال گسترش است.

سردار احمدی مقدم یکی دیگر از موضوعات مهم در تعاملات بین المللی را همکاری با پلیس بین الملل در بحث مبارزه با جرایم سایبری و جرایم سازمان یافته توصیف کرد و گفت بسیاری از کشورهای اروپایی نیز در این خصوص نسبت به گسترش این همکاری ها ابراز تمایل کرده و خواهان تعامل بیشتر با نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران هستند.