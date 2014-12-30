گردهمایی طلاب و روحانیون در قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، گردهمایی طلاب و روحانیون قم به مناسبت روز نهم دیماه قبل از ظهر سه شنبه در مدرسه فیضیه برگزار شد.

در این گردهمایی که با حضور طلاب، اساتید حوزه و اقشار مختلف مردم برگزار شد شرکت کنندگان با در دست داشتن پلاکاردهایی ضمن تاکید بر پایبندی به ارزش های نظام بر محکومیت عاملان فتنه تاکید کردند.

شرکت کنندگان در این گردهمایی شعارهایی همچون، مرگ بر ضد ولایت فقیه، ملت ما بیدار است از آمریکا بیزار است، ما پیرو حسینیم، هیهات منه الذله، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا و مرگ بر انگلیس را سر دادند و در انتها قطعنامه‌ای قرائت شد که با فریاد الله اکبر مورد تائید شرکت کنندگان قرار گرفت.

در بخش هایی از این قطعنامه آمده است: فرافکنی مرموزانه بعضی صاحبان قلم، بیان، ثروت و قدرت نسبت به فتنه پیچیده سال ۱۳۸۸ را شدیدا محکوم، پافشاری کنندگان به اشتباه و امتناع از ندامت و ظالمین به نظام دینی را به عنوان باقی ماندگان در یاغی بودن دانسته و هوشیاری مسئولان محترم نظام نسبت به تحرکات عوام فریبانه و فتنه جویانه عوامل فتنه دشمن پسند را خواستاریم.

در بخش دیگر قطعنامه آمده است: پایبندی عملی به ارزش های دینی و آرمان های والای رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار نظام مقدس اسلامی، حفظ روحیه استکبار ستیزی و وحدت همگان حول محور ولایت مطلقه فقیه را رمز بالندگی بیش از پیش ایران اسلامی در عرصه بین المللی و غلبه بر دشمنان کینه توز خارجی و مشکلات داخلی از جمله اقتصادی دانسته و فریب خوردگان جاهل را به قطع امید باطل به دشمن و پیوستن صادقانه به صفوف منسجم موحدین و متدینین ولایی دعوت می کنیم.