بصيرت انسان را از فتنه ها دور نگه مي دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباسعلي رستمي نيا پيش از ظهر امروز در همايش آموزشي آثار اجتماعي حجاب و عفاف و ارتباط آن با تحكيم بنيان خانواده در اهواز گفت: امروز استان خوزستان با ورود پيكر شهيد حميد تقوي به عطر شهادت مزين شد. اميدوارم كه همه بتوانيم رهرو شهدا و پيرو راه آنان باشيم و خدمت به اسلام و مسلمين و حمايت از ولايت را سرلوحه خود قرار دهيم.

وي افزود: 9 دي يوم الهي است كه بايد هميشه در تاريخ ما زنده نگهداشته شود. 9 دي روز بصيرت نامگذاري شده كه اگر جوش و خروش مردم ولايتمدار و بصير ايران نبود معلوم نبود دشمن چه خوابي براي ما ديده بود و با فتنه اي كه تدارك ديده بود چه بلايي سر ملت و مملكت ما مي آورد.

معاون فرهنگي، پژوهشي و آموزشي اداره كل تبليغات اسلامي خوزستان تصريح كرد: تدابير مقام رهبري و حضور پرجوش و خروش و ميليوني مردم در صحنه 9 دي باعث شد طومار فتنه و فتنه گران در هم پيچيده شود و بنا است كه اين شعائر الهي را هميشه تعظيم كنيم و اميدواريم كه خداوند ملت ما را هميشه در پناه ائمه اطهار (ع) و خدمت به اسلام و ولايت موفق بدارد.

حجت الاسلام رستمي نيا عنوان كرد: بنا بر فرموده امام كاظم (ع) بصيرت همان آشنايي با دين است. كسي كه به درستي با دين آشنايي پيدا كند يقينا فتنه ها و حوادث روزگار او را مورد هجوم قرار نخواهد داد.

وي بيان كرد: استان ما همچنين افتخار ميزباني بيست و سومين اجلاس سراسري نماز را دارد كه اين امر عطر معنويت را در استان ما پراكنده كرده است.