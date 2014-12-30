رفع بخشی از نقاط حادثه خیز کردستان نیازمند دقت و مدیریت است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قادری امروز سه شنبه در کارگروه گردشگری استان در سنندج گفت: نقاط حادثه خیز استان باید برای تعطیلات نوروز امسال به خوبی ساماندهی و تا حدودی رفع شوند.

وی با اشاره به اینکه با اشاره به اینکه کمبود اعتبارات مشکل اصلی برطرف کردن نقاط حادثه خیز استان نیست، عنوان کرد: گاهی در این نقاط حادثه خیز رقع مشکلات تابلوهای موجود در آنها نیز می تواند در کاهش تصادفات نقش تاثیرگذاری داشته باشد لذا این امر نیاز به اعتبارات آنچنانی ندارد بلکه دقت و مدیریت کافی را می طلبد.

وی اظهارداشت: هیچ کدام از دستگاه های اجرایی کردستان در خصوص مباحث مربوط به تعطیلات نوروزی و حضور مسافران وگردشگران در استان نباید بخشی نگری و خود را جدا و ایزوله کنند.

معاون عمرانی استاندار کردستان بیان کرد: کارگروه های تخصصی ستاد تسهیلات سفر استان باید به صورت مستمر وضعیت اماکن گردشگری و اقامتی استان را رصد کرده و نواقص را بازتاب دهند.

قادری با اشاره به اینکه صنعت گردشگری در سطح جهانی پردرآمدترین صنعت جهان است، گفت: ایران اسلامی به دلیل زیست بوم طبیعی و مناطق مختلف فرهنگی، تاریخی و گردشگری دارای ظرفیت های ویژه ای است و کردستان نیز از جمله استان های نمونه کشور در این راستا به شمار می رود.

وی از خدمات و تلاش های اصحاب رسانه استان به ویژه خبرنگاران خبرگزاری ها در ایام تعطیلات عید نوروز تشکرکرد و اظهاداشت: نقش اصحاب رسانه در معرفی توانمندی های استان به دیگر نقاط کشور و حتی جهان بی بدیل بوده و همواره قدردان زحمات آن ها هستیم.

وی عنوان کرد: باید از ظرفیت رسانه ها به نحو مطلوب برای معرفی ویژگی های فرهنگی و گردشگری استان بهره گرفته شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان اظهار داشت: در خصوص برپایی نمایشگاه صنایع دستی و گردشگری کشور در بهمن ماه جاری در تهران نیز باید همه دستگاه های متولی امر در استان شهرداری ها نقش ویژه ای داشته باشند و با تمام توان در این رویداد مهم فرهنگی حضور داشته باشیم.

قادری افزود: علاوه بر رقابت های جهانی در حوزه استانی نیز رقابت ویژه‌ ای بین استان های مختلف برقرار بوده و اگر در استان به امور زیربنایی و برنامه ریزی در حوزه گردشگری توجه نشود شاهد عقب ماندگی هایی در این خصوص خواهیم بود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری کردستان هم در این جلسه گفت: تعطیلات نوروز فرصتی برای بازدید مردم از جاذبه های گردشگری استان های مختلف کشور است و خوشبختانه در کردستان آمادگی لازم برای پذیرایی از مسافران وجود دارد.

رسول اشتودان افزود: براساس نظرسنجی هایی صورت گرفته شده شاهد افزایش رضایت مسافران نوروزی در نوروز 93 نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته بودیم.

وی عنوان کرد: هرچند تا رسیدن به وضعیت مطلوب از نظر اقامتگاه هاو مسافرخانه ها و سایر موارد از یان قبیل فاصله داریم ولی با این وجود جزو استان های برتر کشور در جذب گردشگر هستیم.