استکبارجهانی بدنبال طراحی فتنه های جدید است/پیروی از ولایت رمز پیروزی

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام سعید شاه آبادی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران بیرجند به مناسبت ۹ دیماه اظهارکرد: ما انسان ها همیشه درحال آزمایش هستیم که در این رابطه معنای فتنه نیز آزمایش است.

وی فتنه را واژه ای قرآنی دانست و افزود: بر اساس آیان قرآن همه انسان ها چه مسلمان و غیرمسلمان مورد آزمایش خداوند قرار می گیرند.

رئیس موسسه غدیرشناسی با بیان اینکه خلقت ما انسان ها همراه فتنه است، افزود: فتنه ۸۸ خود نوعی آزمایش بود که هر انسان انقلابی در طول مسیر خود آزمایش های زیادی دارد.

پیروی از ولایت رمز پیروزی در فتنه ها

وی افزود: در سال ۵۷ امام راحل به همراه ملت ایران امتحان خود را به درستی پس دادند که علل پیروزی مردم در این سال، پیروی از ولایت فقیه بود چرا که ولایت فقیه ولایت خداوند است.

حجت الاسلام شاه آبادی تصریح کرد: مردم در روز ۹ دی نیز از امتحان الهی سربلند بیرون آمدند چرا که در این حماسه عظیم مردم با پیروی از ولایت فقیه متصل به قدرت خداوند شدند.

وی تاکید کرد: دشمنان انقلاب و استکبارجهانی هرچه در قبل از ۹ دی برای نابودی انقلاب نقشه کشیدند، نقش برآب شد و در این حماسه نه تنها چیزی به دست نیاوردند بلکه قدرت خود را نیز از دست دادند.

رئیس موسسه غدیرشناسی با اشاره به اینکه کشور ایران در بسیاری از جنگ های قبل از انقلاب نه تنها عزت خود را از دست داده است بلکه خاک خود را نیز در اختیار بیگانگان قرار داده است، عنوان کرد: اما در هشت سال دفاع مقدس خون داد ولی خاکش را حفظ کرد.

وی رمز پیروزی مردم را در انقلاب حمایت و پیروی از ولایت فقیه عنوان کرد و افزود: ریسمان ولایت فقیه ریسمان محکمی است که باید همه ما به این ریسمان چنگ بزنیم.

عدم موفقیت انقلاب مخملی در جریان فتنه ۸۸

حجت الاسلام شاه آبادی ادامه داد: حتی اگر کسی به آخرت اعتقادی ندارد بلکه برای موفقیت در این دنیا به ریسمان ولایت فقیه باید چنگ بزند.

وی اظهار کرد: انقلاب مخملی در بسیاری از کشور ها جواب داده است اما در کشور ما در جریان فتنه ۸۸ جواب نداد.

رئیس موسسه غدیرشناسی با بیان اینکه دشمنان بعد از شکست در فتنه ۸۸ به دنبال طراحی فتنه های جدید هستند، افزود: باید با هوشیاری و پشتیبانی از ولایت فقیه در مقابل این فتنه ها ایستادگی کنیم.

وی عنوان کرد: یکی از عوامل شکست دشمن در فتنه ۸۸ این بود که به مقدسات مردم توهین کرد و در این فتنه به این نتیجه رسید که با جنگ نمی توان با مردم ایران به مقابله برخاست.

حجت الاسلام شاه آبادی با تاکید بر اینکه دشمن شگردهای جدید برای فتنه گری در کشور عزیزمان در دستور کار قرار داده است، افزود: یکی از شگردها این است که مقدسات مردم برای ایجاد فتنه گری انتخاب کرده است.

معرفی اسلام به عنوان یک دین خشن فتنه استکبار جهانی

وی با بیان اینکه در ۹ دی بصیرت مردم باعث پیروزی شد، گفت: بصیرت علم ودانش نیست بلکه فهم وقایع و دسیسه های پنهان دشمنان است.

رئیس موسسه غدیرشناسی تاکید کرد: فتنه ۸۸ آخرین تلاش دشمن برای براندازی نظام نیست بلکه فتنه های سنگین تری را در دستور کار خود قرار داده است.

وی ادامه داد: هرچه از مسیر انقلاب دورتر می شویم آزمایش های الهی نیز سنگین تر می شود که در این آزمایش ها نیز عده ای ریزش می کنند که رمز پیروزی در فتنه ها پیروی از ولایت فقیه است.

حجت الاسلام شاه آبادی با انتقاد براینکه برخی با قمه زنی به دنبال معرفی تشیع به جهان هستند، تاکیدکرد: ما باید اشتباهات خود را با هوشیاری رفع کنیم.

وی عنوان کرد:در حال حاضر نیز استکبار جهانی یک فتنه جدید را طراحی کرده که می خواهند، اسلام را به عنوان یک دین خشن معرفی کنند لذا ما باید بیدار و هوشیار باشیم.

رئیس مؤسسه غدیرشناسی با تاکید بر اینکه وهابیت به دنبال سوء استفاده از برخی اشتباهات شیعیان است، ادامه داد: ایجاد اختلاف بین شیعه و سنی نه تنها موجب رضایت مقام معظم رهبری نیست، بلکه پیامبر و ائمه اطهار(ع) نیز نیز بر پرهیز اختلاف افکنی بین مسلمانان تاکید کرده اند.