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۳ آبان ۱۳۸۴، ۱۴:۵۱

مدير عامل شركت بهاروب تهران خواستار شد:

ماشين آلات خدمات شهري بايد مكانيزه شوند

مكانيزه نبودن ماشين آلات خدمات شهري با وجود اعلام آمادگي واحدهاي صنعتي بخش خصوصي فقط به اتلاف سرمايه، انرژي و زمان مي انجامد.

به گزارش خبرگزاري"مهر"، حسين مراد حيدري، مدير عامل شركت بهاروب تهران با بيان اين مطلب در جمع خبرنگاران گفت: با وجود اينكه تهران از جمله شهرهاي بزرگ دنيا به شمار مي آيد، از تجهيزات صنعتي و ماشين آلات مورد نياز در بخش خدمات شهري متناسب با تكنولوژي دنيا محروم است.

وي افزود: بكارگيري ماشين آلات و تجهيزات صنعتي علاوه بر ارتقاء ضريب سلامت و بهداشت جامعه، نقش موثري در كاهش هزينه هاي مصرفي دارد.

حيدري با اشاره به اينكه بسياري از شهرهاي دنيا كه از جمعيت و ميزان توليد زباله كمتري نسبت به تهران برخوردار هستند مجهز به سيستم هاي نوين خدمات شهري هستند، اظهار داشت: به طور قطع فقط بخش دولتي نمي تواند از عهده خدمات رساني در اين بخش بر آيد و حضور بخش خصوصي ضرورتي انكار ناپذير است.

وي افزود: در شرايط فعلي با توجه به رشد صنعتگران داخلي و قدرت ساخت ماشين آلات و تجهيزات استاندارد مناسب در عرصه خدمات شهري، ارائه خدمات با كيفيت پايين توجيهي ندارد.

به گفته وي ، واحدهاي صنعتي فعال در اين بخش در صورت ايجاد تسهيلات تمايل بسياري براي حضور در اين عرصه با استفاده از آخرين فناوري هاي روز دارند.

وي در پايان تاكيد كرد: مكانيزه كردن صنعت ماشين آلات و خدمات شهري از سوي بخش خصوصي علاوه بر درآمد زائي براي دولت نقش موثري در سلامت شهروندان خواهد داشت.

کد مطلب 245264

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