مدیریت منابع آب و آبیاری محصول نقش بسزایی در راندمان تولید دارد

به گزارش خبرنگار مهر، نیازعلی ابراهیمی پاک ظهر سه شنبه در اولین همایش طرح توانمند سازی کارشناسان و مروجین کشاورزی و انتقال یافته های تحقیقاتی در خصوص کاهش تنش های زنده و غیر زنده گندم که با حضور معاونین، مدیران، کارشناسان ، گندمکاران و مروجین ترویجی در سالن اجتماعات این برگزار شد اظهارداشت: آب و خاک بعنوان مهمترین منبع تولید گندم محسوب می شود و در کشور ما که با کمبودآب مواجه هستیم باید در بحث مدیریت آب و آبیاری توجه زیادی داشته باشیم.

وی اظهارداشت: هم اکنون ۹۰ درصد از تولیدات زراعی و باغی از اراضی فایاب حاصل می شود لذا هرگونه تنش آبی باعث تزلزل امنیت غذایی می شود.

ابراهیمی به لزوم توجه تولید محصول استراتژیک گندم اشاره کردوگفت:اهمیت اقتصادی گندم چه از نظر تولید و تغذیه بیشتر از سایر محصولات کشاورزی است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان قزوین با اشاره به مسئله در بحث آب و آبیاری محصولات کشاورزی گفت : آب به عنوان یکی از اساسی ترین نیاز های حیاتی گیاه، در هنگام اولویت بندی عوامل موثر بر رشد گیاه در درجه اول اهمیت قرار می گیرد و تنش رطوبتی یکی از مهمترین تنش هایی است که گندم در طول رشد خود با آن مواجه می شود.

وی برآورد تقاضای آب مطابق با نیاز آبی گیاه، برنامه ریزی آبیاری مناسب و انتخاب ارقام محصول را راهکارهای ارتقا کارایی آبیاری برشمرد.

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین هم گفت : توان تولیداراضی به مدیریت، اقلیم و نوع خاک بستگی دارد.

مهرزاد مستشاری افزود: در نظام تغذیه گیاهی باید استفاده از منبع کود مناسب، درنظر گرفتن معیار گیاه، زمان و محل مناسب در نظر گرفته شود و این ارکان را باید در استفاده از کودهای شیمیایی و آلی مد نظر قرار دهیم.

وی آزمون خاک را لازمه کشت محصول کشاورزی داست و گفت : با این آزمون کمبود عناصر غذایی را روی زمین باید مشخص کرد و با توجه به نتایجی که از نیاز خاک گرفته می شود نوع کمبودهای خاک مشخص و از این طریق از تنش خاک جلوگیری کرد.

محفوظی محقق موسسه نهال و بذر وزارت جهاد کشاورزی نیز در خصوص اهمیت آب در کشاورزی و استفاده از بذر مناسب و گواهی شده برای کشت محصول تاکید کرد.