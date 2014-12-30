معرفی محصولات غذایی فاقد مجوز بهداشتی

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس محمد هاشمی اظهار داشت: واحدهای تولیدی و محصولات نمک با نام تجاری شورباش، نمک شرکت نمک سمنان نغمه با نام تجاری شیرزاد، چای پژوهشکده گیاهان دارویی با نام تجاری دکتر سینا، لواشک وآلوچه فرآوری شده با نام تجاری رهک، چیپس با نام تجاری آقا بزرگ، نان قندی با نام تجاری شیرین تک و انواع محصولات غذایی آماده، ازقبیل انواع کتلت، انواع الویه، سبزیجات تازه و سرخ کردنی، فلافل و سمبوسه با نام تجاری شرکت نوید کار کدبانو فاقد مجوزهای بهداشتی مورد نظر اداره کل فراورده های غذایی،آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو بوده به همین دلیل غیر مجاز شناخته می شوند.



وی در ادامه گفت: عموم مصرف کنندگان باید توجه داشته باشند که محصولات تولید شده فاقد مجوز، هیچ تضمینی برای رعایت اصول بهداشتی ندارند لذا از مصرف کنندگان درخواست می گردد در صورت رویت محصولات نام برده در سطح عرضه، ضمن اجتناب از خرید آنها، روابط عمومی سازمان غذا و دارو، معاونت های غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور و نیروی انتظامی را مطلع سازند تا نسبت به جمع آوری آنها اقدامات لازم بعمل آید.