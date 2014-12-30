محمد قاضی در گفتگو با مهر، در مورد حضورش در باشگاه استقلال و جدایی از این باشگاه، ضمن بیان مطلب فوق گفت: چند پیشنهاد اصلی دارم که در این بین دو نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا و حتی پدیده مشهد برای جذب من با مدیر برنامه‌هایم در حال مذاکره هستند.

وی افزود: بنده امروز رفتم به باشگاه استقلال رفتم و با آقای توفیقی صحبت‌های خوبی داشتم اما زمانیکه نظری جویباری وارد جلسه شد، بنده به آقای توفیقی گفتم ایشان حق حضور در نشست را ندارد زیرا در صلاحیت و جایگاهی نیست که در مورد بنده تصمیم بگیرد.

مهاجم پیشین تیم فوتبال استقلال اضافه کرد: بعد از گذشت 15 دقیقه از نشست و با توجه به اینکه بنده حاضر نبودم در حضور نظری جویباری صحبت کنم، ایشان خیلی زود جلسه را ترک و علیه من مصاحبه کرد. او همچنین در صحبت‌هایش گفت تنها رضایت نامه من را برای باشگاه فولاد صادر می‌کند، درحالیکه خود ایشان در نشست اعلام کرد رضایت‌نامه من را برای فولاد صادر نمی‌کند و تاکید کرد باید طلبم را بخشیده و رضایت‌نامه بگیرم.

قاضی همچنین تصریح کرد: البته با توجه به قرارداد شفافی که بنده داشتم و توفیقی بر آن صحه گذاشت، نه تنها طلب خود را نبخشیدم، بلکه رضایت‌نامه‌ام را از باشگاه گرفتم. ضمن اینکه باید تاکید کنم یکی از دلایل جدایی‌ام از تیم استقلال، دروغ‌های نظری جویباری بود زیرا در مدت یک سال و نیم حضورم در این تیم، همیشه صحبت‌های غیر واقعی از ایشان شنیدم.

وی ادامه داد: طبق قراری که با توفیقی داشتم، مقرر شد مطالباتم را هم از باشگاه دریافت کنم و امروز هم مدیر برنامه‌هایم درحال گفتگو با دو باشگاه است. من دیگر منتظر جواب نهایی مدیر برنامه‌هایم هستم. اگرچه امیر قلعه‌نویی هم راضی به جدایی من نبود اما این آقا که به اصلاح خودش را استقلالی متعصب می‌داند، مایل به ادامه حضورم در جمع آبی‌پوشان نبود.

مهاجم پیشین تیم فوتبال استقلال همچنین گفت: در نشستی که با توفیقی داشتم، به ایشان بصورت شفاف اعلام کردم که دوست ندارم از استقلال بروم اما بعضی‌ها مایل به ماندن من در استقلال نبودند. البته حرف‌های زیادی برای گفتن دارم که در آینده آنها را مطرح می‌کنم.