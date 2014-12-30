50 درصد آب شیرین کن های دنیا در خلیج فارس فعال است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن محمدی در کارگاه تخصصی محیط زیست دریایی و نقش اصحاب رسانه در تنویر افکار عمومی افزود: مشکلات محیط زیست روز به روز پیچیده تر می شود به گونه ای که به چالشی برای کشورها تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه چالش زیست محیطی جهانی است اظهار کرد: تغییرات آب و هوا، بروز پدیده شکوفایی جلبکی، انقراض تنوع زیستی و ریزگردها برخی از این چالش ها است که قاره های دنیا را در نوردیده است.

وی ادامه داد: دو تغییر آب و هوا در دنیای پیش از تاریخ بشر را شاهد بودیم که یکی از آن چهل هزار سال پیش در استرالیا رخ داد که بر اثر آن 80 درصد حیات استرالیا از بین رفت و تمام قاره ها را تحت تاثیر قرار داد، دیگری نزدیک به 13 هزار سال پیش است که سرخپوستان با شکار بی رویه موجب نابودی ماموت ها شدند.

محمدی اظهار کرد: آنچه در گذشته اتفاق افتاد چند فاجعه محیط زیستی طبیعی بود، انسان پیش از تاریخ نیز با طبیعت کنار آمده بود حتی انسان تاریخی هم برای هزاران سال توانست با طبیعت همراه شود و با آن زندگی کند اگر اتفاقی برای طبیعیت رخ می داد می توانست خودش را بازسازی کند.

وی افزود: اما بعد از انقلاب صنعتی همه چیز دگرگون شد و بعد از آن به طور مداوم شاهد فجایع زیست محیطی مختلف در دنیا بودیم و این روند همچنان ادامه دارد، جنگل ها از بین رفتند، روخانه ها آلوده شدند و بسیاری از تالاب ها نیز نابود شدند.

هماهنگ کننده راپمی تصریح کرد: بعد از آن اهمیت حفظ محیط زیست بین سیاستمداران و دانشمندان دنیا مطرح شد و به این فکر افتادند که زمین در خطر است و باید به فکر نجات آن باشیم و اینگونه شد که سمینارها و معاهده های زیست محیطی شکل گرفت.

هماهنگ کننده سازمان منطقه ای حفاظت از محیط زیست دریایی (راپمی) اظهار داشت: به علت دخالت انسان در طبیعت توسعه شهرنشینی و تاثیر صنعت بر محیط زیست روزانه 100 گونه تنوع زیستی در دنیا منقرض می شود.

بیش از 500 کنوانسیون و معاهده بین المللی محیط زیستی وجود دارد

محمدی در ادامه به کنوانسیون استکهلم که در سال 1972 تشکیل شد و بعد از آن یعنی در سال 1973 برنامه محیط زیست ملل متحد با هدف حفاظت از محیط زیست دنیا شکل گرفت؛ اشاره کرد و تاکید کرد: اکنون نهضت حفظ محیط زیست یک نهضت جوان و 41 ساله است؛ امروزه حدود بیشتر از 500 کنوانسیون و معاهده بین المللی محیط زیستی و چند صد سازمان بین المللی محیط زیستی در دنیا وجود دارد.

اجرای برنامه های محیط زیستی در جهان با مشکل مواجه است

وی تصریح کرد: این در حالی است که وضعیت محیط زیست دنیا اصلا مناسب نیست و بسیار وخیم تر از 40 سال گذشته است و این تناقض نشان می دهد که اجرای برنامه های محیط زیستی با مشکل مواجه است.

محمدی به وضعیت کمبود منابع آبی در دنیا اشاره کرد و گفت: تا سال 2000 مردم دنیا آب سالم داشتند اما اکنون حدود 100 میلیون نفر درقاره اروپا از داشتن آب سالم محروم هستند و در واقع دو سوم ساکنان زمین امروز دغدغه آب دارند و پیش بینی دانشمندان نشان می دهد تا سال 2050 با دنیایی تشنه رو به رو خواهیم شد.

وی تاکید کرد: آب در منطقه ایران که دارای اقلیم خشک و نیمه خشک است یک کالای استراتژیک است و این در حالی است که آب های سطحی روز به روز کاهش می یابند و آب های زیرزمینی نیز در حال تمام شدن هستند.

هماهنگ کننده راپمی ادامه داد: سرانه نزولات جوی در امارات متحده 49 متر مکعب است در حالی که برداشت آب از سفره های زیرزمینی در آنجا 818 متر مکعب است این به معنای توسعه بیابان است همچنین سد سازی بر روی رودخانه ها نیز مزید بر علت است.

50 درصد آب شیرین کن های دنیا در خلیج فارس فعال است

محمدی افزود: 50 درصد آب شیرین کن های دنیا در خلیج فارس فعال است و سالانه هفت درصد به این ظرفیت اضافه می شود این در حالی است که خلیج فارس دارای شوری بالا است و فعالیت آب شیرین کن ها موجب افزایش درجه حرارت روزانه این پهنه آبی می شود وادامه این روند شوری آب را بالاتر می برد و این تغییر در حیات آبزیان خلیج فارس تاثیر منفی خواهد داشت.

هماهنگ کننده راپمی درباره بالاآمدن آب سطح دریاها گفت: پیش بینی ها نشان می دهد تا پایان قرن حاضر 56 درصد بحرین زیر آب غرق شود؛ این در حالی است که تعداد زیادی کنوانسیون های بین المللی برای مقابله با چالش های زیست محیطی در دنیا وجود دارد.

محیط زیست یکی از ارکان اصلی حقوق بشر است

وی با بیان اینکه محیط زیست یکی از ارکان اصلی حقوق بشر است و مردم حق دارند در مورد محیط زیست خودشان اطلاعات کافی داشته باشند، افزود: باید در فعالیت هایی که موجب تخریب محیط زیست آنها می شود مشارکت و نظارت داشته باشند تا حد امکان مانع این تخریب شوند