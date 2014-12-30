به گزارش خبرگزاری مهر،رضا نوروزی صبح امروز سه‌شنبه برای اولین بار پس از مصدومیت، با تیم فوتبال پرسپولیس تمرین کرد. او با حضور در جمع سرخپوشان، در سالن به وزنه زدن در کنار بازیکنان پرداخت.

نوروزی که پس از تمرین، در باشگاه پرسپولیس حضور پیدا کرد، در گفتگو با سایت باشگاه پرسپولیس گفت: به باشگاه آمده‌ام تا درباره شرایطم صحبت کنم. فعلا از طرف باشگاه گفته شده که در فهرست آسیایی قرار دارم. امروز هم رفتم و با تیم تمرین کردم. بعدازظهر هم می‌روم. البته دویدن کنار زمین را از چند روز دیگر آغاز می‌کنم.

وی درباره وضعیت پزشکی خود خاطرنشان کرد: روند بهبودی خوب طی شده است. خودم کاملا امیدوارم که از دو، سه هفته بعد از تعطیلات نیم فصل به شرایط بازی برسم.