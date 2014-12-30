چین به دنبال افزایش روابط اقتصادی با اعراب خلیج فارس و اسرائیل است

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز در گزارش خود می نویسد: چین برای بدست آوردن منابع انرژی ارازان قیمت، مناسبات اقتصادی خود با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را افزایش می دهد و در همین راستا در سال جدید میلادی مذاکراتی را با کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و همچنین اسرائیل انجام می دهد.

گوبا علاوه بر اعراب، رژیم صهیونیستی نیز در لیست طرف های مذاکره با پکن برای افزایش مناسبات اقتصادی قرار دارد. بر اساس این گزارش چین به دنبال توافق آزاد تجاری با کشورهای ذکر شده است.

به گفته «ژانگ شائوگانگ» مدیرکل بخش بازرگانی بین‌ المللی وزارت بازرگانی چین، توافق تجارت آزاد پیش‌ بینی‌ شده با اعضای کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به چین کمک می‌ کند تا به منابع ارزان‌ تر انرژی دست پیدا کند و راه را برای یافتن بازارهای جدید در خاورمیانه می‌ گشاید.

وی در نشست سالیانه وزارت تجارت چین گفت: کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به چین به عنوان بازار اصلی تولیدات پتروشیمی خود نگاه می‌کنند و این موضوع یاریگر آنها در توسعه صنعتی خواهد بود.

تاریخ آغاز گفتگوها برای تجارت آزاد با کشورهای عربی به سال ۲۰۰۴ میلادی (ده سال پیش) باز می‌گردد و در طی سال های گذشته طرفین بر سر مسائل عمده، از جمله داد و ستد محصولات به نتیجه رسیده و مذاکرات برای ارائه خدمات نیز در جریان است.

به گفته ژانگ، وزارت بازرگانی چین، در پی تعمیق روابط میان اسرائیل و چین، در حال مطالعه برای آغاز مذاکرات تجارت آزاد با تل‌آویو است.

در اواسط سال میلادی ۲۰۱۴، شی جی پینگ، رئیس‌جمهوری چین، کشورهای عربی را متحدان طبیعی آن کشور در توسعه منطقه‌ ای، در پروژه‌های موسوم به کمربند اقتصادی جاده ابریشم، و جاده ابریشم دریایی، توصیف کرده بود.

در آبان ماه گذشته نیز، در پی نشست سران سازمان همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه، در چین، رهبران حاضر در نشست از طرح پیشنهادی آن کشور برای ایجاد منطقه آزاد تجاری حمایت کردند.

چین در حال حاضر برای تجارت آزاد با استرالیا و کره جنوبی به توافق رسیده و بر اساس اعلام رسانه‌های آن کشور، پکن مذاکراتی جدید را با کشورهایی در جنوب اقیانوس آرام نیز آغاز می کند.