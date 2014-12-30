ریشه فتنه ۸۸ ایستاگی انقلاب اسلامی برابر استکبار است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد تقی پور سه شنبه در مراسم گرامیداشت حماسه ۹ دی در جلفا، جلوگیری از تداوم و گسترش فرهنگ و پیام انقلاب اسلامی را از مهمترین اهداف دشمنان عنوان و خاطر نشان کرد: ریشه فتنه ۸۸ در تقابل انقلاب اسلامی با استکبار جهانی است چرا که اکنون استمرار حکومت اسلامی ایران، منافع دشمنان و مستکبران را در منطقه و جهان به خطر انداخته است.

وی با اشاره به ولایت‌ مداری ملت ایران، آن را مهمترین عامل خلق حماسه نهم دی برشمرد و افزود: ملت ایران بدلیل تعلق خاطر به ولایت، در مقابل هر فتنه‌ای که موجب اختلاف بین ارکان و تهدید انقلاب و نظام اسلامی شوند سکوت نمی‌کنند و پاسخ دندان‌شکنی به آن می‌ دهند چرا که بنا به فرمایش امام راحل(ره) مبنی بر پشتیبان از ولایت فقیه برای جلوگیری از آسیب به کشور، وحدت و اتحاد جامعه و مردم بر حول ولایت فقیه مهمترین عامل برای مقابله با همه توطئه های دشمنان است.

فرمانده سپاه جلفا همچنین گفت: حضور مردم در حماسه ۹ دی مانند حضور یکپارچه و متحد آنها در اوایل انقلاب و برای اثبات وفاداری به نظام، انقلاب اسلامی و ولی ‌فقیه بود و این پیام را داشت که که اجازه آسیب و اهانت به ارزش ها و شهدا و ائمه (ع) را به هیچ فتنه‌گری نخواهند داد.

ایران، سرزمین اهل بیت (ع) و الگوی بزرگ دموکراسی مردمی است

مسئول نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه امر به معروف و نهی از منكر بسیج مستضعفین نیز سه شنبه در گردهمایی سیاسی سپاه ملکان، ایران را الگوی دموکراسی عنوان و تصریح کرد: متاسفانه فتنه ۸۸ و آشوب فتنه گران هنگامی رخ داد که جمهوری اسلامی ایران با حضور ۴۰ میلیونی رأی دهندگان، الگوی بزرگی از دموكراسی مردمی را به جهان معرفی کرده بود.

حجت الاسلام دری با اشاره به چالش های ایجاد شده توسط فتنه گران با همكاری استكبار و دشمنان داخلی و خارجی گفت: این فتنه جشن پیروزی ملت ایران را به کام آنها تلخ و نظام را با چالش های جدی روبرو کرد اما ملت همیشه در صحنه کشور با خلق حماسه ۹ دی به همه آنان ثابت کردند كه ایران، سرزمین اهل بیت (ع) است و تا آخرین قطره خون از نظام مقدس جمهوری اسلامی و ولایت فقیه دفاع خواهند كرد.

براندازی نظام جزو برنامه های راهبردی استکبار

استاد حوزه و دانشگاه های تبریز نیز سه شنبه در نشست روشنگری شرکت نفت تبریز در بررسی جریان فتنه سال ۸۸، براندازی نظام جمهوری اسلامی را جزو برنامه های راهبردی استکبار دانست و افزود: در این بین اگر فکر کنیم دست های خارجی و غرب در فتنه دخیل نبوده و انکار دخالت ایادی داخلی استکبار و فتنه گران در حرکت های غیرقانونی ۸۸ عوام فریبی است چرا که جریان فتنه با همین عمال بیگانگان در داخل کشور ملت را تا لب پرتگاه برد.

حجت الاسلام مجتبی نظری با تاکید بر لزوم بررسی پیام ملت در نهم دی برای جلوگیری از غفلت در خصوص فتنه های جدید دشمنان در برهه کنونی و با استفاده از مباحث اعتقادی گفت: کاسه صبر مردم پس از هشت ماه فتنه با اهانت به روز عاشورا لبریز شد و در دفاع از اسلام و قرآن به صحنه آمدند و در حال حاضر نیز این آگاهی و بصیرت باید ایجاد شود که دشمن با تشیع لندنی، به نام اسلام و شیعه به جنگ با مسلمانان برخاسته است.