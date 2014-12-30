سايت خنده در کشور راه اندازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن قرائتي پيش از ظهر امروز در جمع فرهنگيان خوزستان اظهار كرد: معمولا قبل از برگزاري اجلاس سراسري نماز در هر استان، اول براي دانشگاهيان، فرهنگيان و طلاب سخنراني هاي مختلفي ارائه مي دهم. همچنين بعد از برگزاري اجلاس نيز از نيروي انتظامي، خدمات و پشتيباني، صدا و سيما و غيره كه در برگزاري اجلاس همكاري داشتند تقدير مي كنم تا حق مطلب به خوبي ادا شود.

وي با اشاره به اينكه بيشترين سخنراني ها را در اهواز داشتم گفت: راجع به اهميت نماز يك حديث تازه را ياد گرفتم كه مربوط به لحظه رحلت پيامبر اكرم (ص) است. حضرت محمد (ص) هنگام رحلت سر مباركشان بر سينه امام علي (ع) بود و چند بار كلمه نماز را تكرار كرده و از دنيا رفتند.

رئيس ستاد اقامه نماز كشور تصريح كرد: نماز ظهر عاشور شكسته و داراي 35 كلمه بود. اما دشمن براي اين 35 كلمه تعداد 30 تير به امام حسين (ع) زد. اين اقامه نماز در چنين شرايطي نشان از اهميت و ارزش نماز دارد.

قرائتي بيان كرد: نمازگزار بايد لقمه حلال خورده و نماز را براي رضاي خدا اقامه كند زیرا تمام زندگي در نماز است.



وي يادآور شد: در حال حاضر خنده حلال كم داريم. ما بلد نيستيم بخنديم و فقط به هم مي خنديم و يا اينكه با دروغ همديگر را به خنده مي اندازيم. اگر خنده حلال توليد نكنيم مردم از خنده حرام استفاده مي كنند. بنابراين پيشنهاد مي كنم كه سايت خنده راه اندازي شود و هر معلم حدود پنج سطر براي خنده به آموزش و پرورش بفرستد. خنده بايد در تعليمات ديني باشد. دين را بايد با آموزش هاي شيرين به مردم معرفي كرد.

رئيس ستاد اقامه نماز كشور تاكيد كرد: وقتي معلمان صف اول اقامه نماز جماعت باشند قطعا بيش از 95 درصد دانش آموزان مدارس براي اقامه نماز به نمازخانه مي روند. نماز جماعت اهميت و ارزش بسيار زيادي دارد. مردم بايد به اين نكته توجه داشته باشند كه تمامي مشكلات ما با نهادينه شدن نماز و استمرار آن حل مي شود.