كاهش تلفات 8.5درصدی شبكه های توزيع برق استان زنجان درسال جاری

به گزارش خبرگزاری مهر، علی شهری افزود: همسو با اهداف عالی دولت در بحث كاهش تلفات انرژی در تمامی بخش ها ودستورالعمل شركت مادرتخصصی توانیر به شركتهای توزیع برق سراسر كشورمبنی بر كاهش تلفات انرژی برق به میزان 5 درصد ، این شركت نیز موظف است در سال جاری اقدامات مناسبی انجام داده و طبق دستورالعمل 10.8درصد تلفات انرژی در استان را به 8.5درصد كاهش دهد.

وی ادامه داد: كمیته كاهش تلفات شركت فعالیت های خود را به طور جدی در سه سطح راهبردی ، اجرایی وفرعی آغاز نموده و با انجام مطالعات كارشناسی و فنی از بین محورهای ابلاغی شركت مادر تخصصی توانیر ، تغییر نگرش درطراحی شبكه - كنترل ونظارت مضاعف بر روی لوازم اندازه گیری وترانسفورمرهای جریان – تعویض سیم با كابل خودنگهدار وساماندهی برق های غیر مجاز در پیشانی فعالیت های خود قرار داده است.

شهری افزود: میزان تلفات انرژی برق در استان 10.8درصد می باشد كه امید است با كارهایی كه در پیش روی شركت توزیع نیروی برق استان زنجان می باشد این میزان را به 8.5درصد در سال جاری برساند.