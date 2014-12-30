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۹ دی ۱۳۹۳، ۱۵:۱۷

طهماسبی:

خطر انقراض آبزیان دریای خزر را تهدید می کند

خطر انقراض آبزیان دریای خزر را تهدید می کند

گرگان - معاون سیاسی امنیتی استانداری گلستان با بیان این که خطر انقراض گونه های جانوری دریای خزر را تهدید می کند، خواستار همکاری استان های حاشیه خزر برای حفاظت از این گونه ها شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر طهماسبی، ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران، با اعلام این خبر گفت: باید جلوی انقراض گونه های دریای خزر گرفته شود.

وی از راه اندازی سامانه پایش و مراقبت از آبزیان خبر داد و گفت: این سامانه باعث پیشگیری از بیماری های این بخش می شود.

وی تصریح کرد: برای جلوگیری از خسارت به آبزیان دریای خزر باید همه استان های حاشیه ای این دریا همکاری داشته باشند.

طهماسبی به ظرفیت استان در بخش پرورش ماهی اشاره کرد و با بیان این که میگو گمیشان به آسیا و اروپا صادر می شود، خاطرنشان کرد: با توجه به مرزی بودن استان گلستان و داشتن بیش از 430 کیلومتر مرز آبی و خاکی، باید پایش و نظارت دقیقی در این خصوص صورت بگیرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان گفت: استان گلستان با تولید بیش از 50 درصد خاویار ایران، بزرگترین مرکز صید و پرورش ماهیان خاویاری و تولید کننده مرغوب ترین خاویار جهان است.

کد مطلب 2452655

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