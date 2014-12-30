خطر انقراض آبزیان دریای خزر را تهدید می کند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر طهماسبی، ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران، با اعلام این خبر گفت: باید جلوی انقراض گونه های دریای خزر گرفته شود.

وی از راه اندازی سامانه پایش و مراقبت از آبزیان خبر داد و گفت: این سامانه باعث پیشگیری از بیماری های این بخش می شود.

وی تصریح کرد: برای جلوگیری از خسارت به آبزیان دریای خزر باید همه استان های حاشیه ای این دریا همکاری داشته باشند.

طهماسبی به ظرفیت استان در بخش پرورش ماهی اشاره کرد و با بیان این که میگو گمیشان به آسیا و اروپا صادر می شود، خاطرنشان کرد: با توجه به مرزی بودن استان گلستان و داشتن بیش از 430 کیلومتر مرز آبی و خاکی، باید پایش و نظارت دقیقی در این خصوص صورت بگیرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان گفت: استان گلستان با تولید بیش از 50 درصد خاویار ایران، بزرگترین مرکز صید و پرورش ماهیان خاویاری و تولید کننده مرغوب ترین خاویار جهان است.