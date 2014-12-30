فتنه و عمل فتنه گران فراموش شدنی نیست/ پیشرفت لرستان در گرو وحدت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی پیش از ظهر سه شنبه در مراسم یوم الله ۹ دی که در حوزه علمیه کمالیه شهر خرم آباد برگزار شد روز ۹ دی را حماسه میثاق امت با ولایت دانست و اظهار داشت: ۹ دی روز رسوایی منافقین و فتنه گران و بیداری مردم است که برای همیشه در تاریخ درخشان ایران اسلامی جاودانه خواهد ماند.

وی افزود: اجتماع عظیم مردم کشور در یوم الله ۹ دی و حضور به موقع آنها در صحنه گویای یک حقیقت روشن بوده که این حقیقت مسئله پیوند قلبی مردم با ولایت و رهبری و استقامت در راه آرمان های ولایی انقلاب اسلامی است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد روز ۹ دی را روز عبرت برای کسانیکه نتوانستند حق را از باطل تشخیص دهند دانست و بیان داشت: این روز برای کسانیکه خود را خواص جامعه معرفی می کردند اما در لحظه تشخیص وظیفه درنگ کردند و امیال نفسانی خود را بر منفعت دین و مردم ترجیح دادند روز عبرت است.

فتنه ۸۸ یک توطئه پیچیده از قبل طراحی شده بود

حجت الاسلام میر عمادی اضافه کرد: روز ۹ دی برای کسانیکه صدای استکبار بر آنها دمیده شد اما در خواب خرگوشی فرو رفتند و هنوز هم بعد از گذشت پنج سال از این خواب خرگوشی بلند نشده اند و برای کسانیکه از مسیر ولایت نافرمانی کرده و خودبینی و خود محوری پیشه کردند روز عبرت است.

وی به آیاتی از سوره آل عمران راجع به جنگ احد و عمل خودخواهانه گروهی که پس از پیروزی اولیه در این جنگ باعث شکست مسلمانان شدند اشاره کرد و گفت: آیه "ان الذین تولوا منکم یوم التقی الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا" برای شرایط امروز ما و ماجرای فتنه ۸۸ و حماسه ۹ دی بسیار درس آموز است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد در اینباره افزود: در این آیه آمده یک عامل بیرونی که شیطان است سبب گمراهی شده و یک عامل درونی بنام هوای نفس و فراهم بودن زمینه لغزش در افراد باعث گمراهی شده است که این آیه بر فتنه ۸۸ کشور نیز انطباق دارد.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه فتنه ۸۸ یک توطئه پیچیده از قبل طراحی شده بود یادآور شد: دست استکبار جهانی، آمریکای جنایتکار و اسرائیل غاصب در جریان فتنه ۸۸ آشکار بود و در جریان این فتنه سازمان جاسوسی آمریکا و دبیر اول سفارت انگلیس با برخی عناصر فتنه گر ارتباط برقرار کرد.

تلاش برخی برای مظلوم و بیگناه جلوه دادن عوامل فتنه

وی با اشاره به اینکه برخی عوامل فتنه قبل از انتخابات با آمریکا ارتباط داشتند تصریح کرد: برای همین قبل از برگزاری انتخابات سال ۸۸ مسئله تقلب در انتخابات و بحث کمیته صیانت از آرا را مطرح کردند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد افرادی که در برخی شهرستان ها نسبت به تشکیل کمیته صیانت از آرا اقدام کرده بودند را نیز مورد نکوهش قرار داد و افزود: از قبل از برگزاری انتخابات معلوم بود که یک توطئه حساب شده برای این منظور طراحی شده و هدف فتنه گران چیزی جز براندازی نظام جمهوری اسلامی نبوده است.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه سران فتنه بدنبال ناکارآمد نشان دادن جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت بودند اظهار داشت: هنوز شعارهای فتنه گران از جمله "انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است"، " نه غزه نه لبنان" و " نه شرقی نه غربی جمهوری ایرانی" فراموش نشده است.

وی عنوان کرد: زمینه فتنه در عملکرد، رفتار و موضع گیری های فتنه گران وجود داشته و این امر سبب انتخاب شدن آنها توسط آمریکا شده است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد از مظلوم و بیگناه جلوه دادن عوامل فتنه توسط برخی افراد گلایه کرد و بیان داشت: کسانیکه امروز این حرف ها را در جامعه مطرح می کنند یا جاهلند یا دنباله روی فتنه گران و می خواهند همان مسیر فتنه گران را طی کنند.

برخی گناهان فتنه گران

حجت الاسلام میرعمادی به برخی گناهان فتنه گران اشاره کرد و گفت: آیا غیر از این است که قانون گرایان بی قانون با دعوت مردم به تجمعات غیرقانونی خود نقض قانون و در نظم عمومی اخلال ایجاد کرده و مردم تهران را هشت ماه گرفتار کردند.

وی ادامه داد: آیا هتک حرمت به مسئولان نظام، آسیب و تخریب اموال عمومی و بیت المال، از بین بردن زیرساخت های شهری، ایجاد رعب و وحشت در دل مردم، اهانت به مقدسات و ارزش های دینی، فراهم کردن خوراک تبلیغاتی برای رسانه های بیگانه، حمله به عزادارن حسینی و به آتش کشاندن مساجد جرم نیست.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد یادآور شد: همین فتنه گران در مقابل عمل برخی منافقان در سال ۶۰ خواستار اعدام آنها شدند حال حکم خود اینها چیست.

فتنه و عمل فتنه گران فراموش نشدنی است

حجت الاسلام میرعمادی به رموز ماندگاری حماسه مردم در ۹ دی و جاودانه ماندن آن در تاریخ انقلاب اشاره کرد و اظهار داشت: همه بدانند مردم ما نسبت به ارزش های دینی حساس هستند اگر کوچکترین اهانتی به ارزش های دینی و انقلابی صورت گیرد مردم ایران به صحنه خواهند آمد و مشت محکمی به دهان اهانت گران خواهند زد.

وی مسئله فتنه و عمل فتنه گران را فراموش نشدنی خواند و تصریح کرد: فتنه گران رای و حضور ۴۰ میلیونی مردم را نادیده گرفته و حیثیت نظام را بردند حال چگونه می توان این جنایات را فراموش کرد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد اضافه کرد: همه دشمنان نظام گوش هایشان را باز کنند و بدانند فتنه خط قرمز ما است و ما بر این اصلی که رهبر معظم انقلاب برایمان ترسیم کرده است پافشاری کرده و برای همیشه روی آن خواهیم ماند.

حجت الاسلام میرعمادی به بصیرت و هشیاری مقام معظم رهبری و هشدارهای ایشان قبل از وقوع انتخابات سال ۸۸ اشاره کرد و گفت: رهبری در فروردین ماه قبل از انتخابات ۸۸ نسبت به برخی مسائل هشدار دادند و فرمودند: دشمنان بحث تقلب در انتخابات را مطرح خواهند کرد و به جنگ نرم روی خواهند آورد بنابراین باید مواظب باشید.

وی با بیان اینکه ولایت فقیه افتخار نظام جمهوری اسلامی ایران است، درد و مشکل فتنه گران را وجود ولایت فقیه دانست و افزود: چون ولایت فقیه دشمنان را رسوا می کند و با هواپرستان، قدرت طلبان و عافیت طلبان مبارزه می کند مورد هجمه های فراوان است.

پیام حماسه ۹ دی حرکت در محور ولایت است

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد به ویژگی های حماسه ۹ دی اشاره و بر ضرورت حفظ این ویژگی ها تاکید کرد و بیان داشت: اتحاد و وحدت کلمه، بصیرت، هوشیاری و تشخیص درست شگردهای دشمن و تبعیت از ولایت از ویژگی های ممتاز حماسه ۹ دی و سبب عزت و عظمت کشور هستند.

حجت الاسلام میرعمادی پیام حماسه ۹ دی را حرکت در محور ولایت دانست و تاکید کرد: هر حرکتی که بر این محور نباشد آن را خطا و اشتباه فاحش می دانیم و آن حرکت را محکوم می کنیم.

هشدار نسبت به خدشه دار کردن وحدت و ایجاد تشنج سیاسی در لرستان

وی در بخش دیگری از سخنرانی خود افرادی که باعث خدشه دار شدن وحدت جامعه می شوند را نصیحت کرد و به آن ها هشدار داد و گفت: افرادی هستند که بدنبال ایجاد تشنج سیاسی در استان بوده و آنگونه که باید تبعیت خود را از ولایت اعلام نمی کنند لذا ما آنها را نصیحت می کنیم که از فتنه گران عبرت بگیرند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد افزود: ما افرادی که برای نشان دادن خود تشنج سیاسی خلق می کنند و کسانیکه در پشت پرده هستند را نصیحت می کنیم که وحدت استان را بر هم نزنید و مردم استان را دو شقه نکنید و بدانید ایجاد تشنج سیاسی در استان مانع خدمت و پیشرفت می شود.

وی با بیان این مطلب که تشنج سیاسی بر هم زننده وحدت و حاکم شدن روحیه یاس و ناامیدی در جامعه است عنوان کرد: امروز فضای استان فضای کار و تلاش و کوشش است لذا بایستی درد خدمت داشت نه بدنبال خدشه دار کردن وحدت استان یکدست ولایت مدار لرستان بود.

پیشرفت و تعالی جامعه در سایه وحدت محقق می شود

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان این مطلب که مردم لرستان جز ولایت چیزی را بر نمی تابند افزود: پشتیبانی، نصرت و رحمت الهی، پیشرفت و تعالی جامعه در سایه وحدت محقق می شود همانگونه که در سایه وحدت کلمه انقلاب اسلامی به پیروزی رسید و توانستیم هشت سال دفاع مقدس را به پیش ببریم.

وی دستیابی به فناوری هسته ای را نیز در سایه وحدت کلمه دانست و بیان داشت: اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی از تیم مذاکره کننده هسته ای دفاع می کند به دلیل بوجود آمدن این فناوری در سایه وحدت است و ایشان نمی خواهد این وحدت از بین برود.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد خطاب به کسانیکه وحدت استان را بر هم می زنند گفت: ولایت در جان و خون این مردم ریشه دوانده است پس از مردم فاصله نگیرید و به باورهای آنها احترام بگذارید و همچنین از قدرت، مسند و ریاست خود سوء استفاده نکنید.