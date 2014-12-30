۲۰ هزار روحانی در مدارس کشور فعالیت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حميدرضا كفاش پيش از ظهر امروز در جمع فرهنگيان خوزستان اظهار كرد: اميدوارم كه تمامي فرهنگيان خوزستان از ثمرات و بركات بيست و سومين اجلاس سراسري نماز بهره مند شوند. فرهنگيان در زمينه توسعه علم و دانش در ابعاد مختلف آگاهي دانش آموزان به نور علم و ايمان بسيار فعاليت كرده و با مشكلات فراواني دست و پنجه نرم مي كنند.

وي افزود: خوزستان در تمامي عرصه هاي مسابقات فرهنگي، هنري و به صورت كلي برنامه هاي پرورشي چهره هاي نخبه و با ارزش را تربيت كرده است. يكي از كارهاي فرهنگيان از جنس متفاوتي بوده و محور و اساس كارهاي آموزش و پروش است و آن هم انس دانش آموزان به برگزاري و اقامه نماز است.

معاون پرورشي وزارت آموزش و پرورش تصريح كرد: مسابقات قرآني، برنامه صبحگاهي، برگزاري اردوهاي مختلف و آموزش علم خوب است اما اگر توجه به نماز در آن وجود داشته و خوب است. بسياري از قدرت هاي شيطاني جهان شايد به لحاظ علم و دانش برخي مواقع از ما جلو باشند اما علم و دانشي كه با انس با خدا همراه نباشد هيچ ارزشي ندارد.

كفاش بيان كرد: نماز محور و اساس فعاليت هاي آموزش و پرورش است و ساير فعاليت ها با نماز جهت پيدا مي كنند. امتياز كشور جمهوري اسلامي ايران اين است كه مدرسه و علم و دانش آن جهت دار بوده و دانش آموزان را به سوي خدا هدايت مي كنيم. در زمينه اقامه نماز كارهاي فراواني صورت گرفته و نبايد نا اميد شد ولي بايد بيش از پيش فعاليت كرد. ستاد اقامه نماز كشور كارهاي شايسته و شاياني را در كشور به ويژه براي دانش آموزان و آموزش و پرورش انجام داده است.

وي ادامه داد: وجود ۲۰ هزار روحاني در سطح مدارس، نمازخانه هاي فراوان در مدارس و موظف شدن نوسازي مدارس به تحويل هر مدرسه با نمازخانه از جمله كارهاي خوبي است كه در راستاي اقامه نماز براي دانش آموزان انجام شده است. اما بايد به اين نكته توجه داشت كه هنوز تا رسيدن به جامعه اي كه مدنظر مقام معظم رهبري بوده و نماز ركن آن است خيلي بايد تلاش كنيم.

معاون پرورشي وزارت آموزش و پرورش تاكيد كرد: براي نماز هر چقدر كار شود خوب است و با فعاليت در حوزه نماز مي توانيم شاهد پيشرفت و رشد در جامعه باشيم. همچنين اگر زبان شكر را در مدارس به ويژه مقطع ابتدايي و پيش دبستاني نهادينه كنيم تا دانش آموزان دست پدر و مادر و علما را ببوسند بسيار خوب بوده و نتايج خوبي نيز در جامعه خواهد داشت.

كفاش در پايان گفت: مدتي است كه شكر در جامعه كمتر شده و افراد معمولا از اساتيد، بزرگان، دولت، نظام و همه طلبكار هستند. متاسفانه زبان سپاس و شكر در جامعه كمرنگ شده بنابراين بايد ياد بگيريم كه در مقابل كار خوب نه با اغراق يا حتي كمتر از آن بلكه به اندازه شاكر و سپاسگزار باشيم.