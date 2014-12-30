حفظ حیات باغستانها نیازمند اعتبارات و عزم ملی است

به گزارش خبرنگار مهر؛ محمدرضا صدیقی ظهر سه شنبه در جلسه بررسی لایحه ارائه شده به شورا از سوی سازمان باغستانها اظهارداشت: حفظ و احیای باغستان سنتی تنها وظیفه شورا و شهرداری نیست و نیازمند اعتبارات ملی و دولتی است و در همین راستا از دولتمردان می خواهم از منابع دولتی اعتبار جداگانه برای این موضوع درنظر بگیرند تا در آینده نه چندان دور شاهد از بین رفتن تمامی باغات سنتی قزوین نباشیم.

وی با تأکید بر این مطلب یادآورشد: بخشهای ابتدایی باغستان سنتی از سمت شمال غربی قزوین (بلوار باهنر) تخریب شده و تنها بخشهایی که به منطقه ناصر آباد مربوط می شود باقی مانده است.

صدیقی با تأکید بر اینکه سازمان باغستانها باید به احیای این منطقه کمک کند، ادامه داد: تملک بخشی از محدوده باغ سنتی برای حفظ و احیای باغات سنتی از مهمترین مواردی است که می تواند به حفظ و احیای حدود دو هزارو ۵۰۰ هکتار از باغات سنتی کمک کند.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه حفظ باغات سنتی نیازمند اعتبارات ملی و دولتی است، افزود: از دولتمردان می خواهم از منابع دولتی اعتبار جداگانه برای این موضوع درنظر بگیرند تا در آینده نه چندان دور شاهد از بین رفتن تمامی باغات سنتی قزوین نباشیم.

وی در ادامه تعبیری قابل تأمل برای شرایط کنونی باغات سنتی به کاربردو افزود: متأسفانه وضعیت فعلی باغستان سنتی همانند کودک رهاشده ای است که در کوچه مشغول بازی کردن بوده و کافی است یک دوچرخه با او تصادف کندو آنوقت صد پدرو مادر پیدا می کند ...

صدیقی در ادامه با بیان اینکه باغستانها در گذشته هر سال یکبار آبیاری می شد، ادامه داد: وضعیت آبرسانی مناسب نیست به طوریکه در سال گذشته ۲۵ درصد از کل وسعت باغستانها آبیاری شد.

این عضو شورای شهر با بیان اینکه حل مشکلات باغستانها تنها از عهده شهرداری برنمی آید، ادامه داد: همه دستگاهها مانند جهاد کشاورزی، دستگاههای خدمات رسانی مانند شرکتهای آب و برق، نیروی انتظامی، راه و شهرسازی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برای حفظ و عدم تخریب و نیز تأمین آب و امنیت باغات دخیل هستندو با اتحاد باید تمامی این اقدامات را به انجام برسانند.

وی یادآورشد: شورا و شهرداری با تشکیل سازمان باغستانها پیگیر حل مشکلات باغستانها بودند، ولی متأسفانه در این سالها غیر از این ارگانها، نهاد دیگری در راستای رفع مشکلات و موانع موجود نقش آنچنان مؤثری نداشته است.

این عضو شورای شهر قزوین تأکید کرد: اگر ثبت جهانی می تواند به آبیاری باغستان ایجاد امنیت در باغستان جاده های دسترسی و نیز احیای باغستان در عرصه های مختلف کمک کند ما از این موضوع استقبال می کنیم.

وی خبر داد: در سال گذشته شورا اعتباری برای باغستان درنظر گرفت که بر این اساس دو منطقه به عنوان پایلوت گردشگری برای باغستان سنتی در نظر گرفته شد که مشاورین پیشنهادهای خوبی ارائه دادند، ولی متأسفانه عملیاتی نشد.

صدیقی در پایان تأکیدکرد: موانع باید برداشته شودو اگر این اتفاق رخ دهد به نفع شهر خواهد بودو در غیر این صورت در آینده ای نه چندان دور شاهد نابودی کل محدوده سبز میراثی قزوین، خواهیم بود.