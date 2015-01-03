نورچشمی تئاتر نیستم/ دزد به خانه شهردار زد

سامان ارسطو کارگردان نمایش «همه دزدها که دزد نیستند» درباره اجرای این اثر نمایشی به خبرنگار مهر گفت: نمایش «همه دزدها که دزد نیستند» اجرای خود را از سوم دی ماه در تماشاخانه استاد مشایخی آغاز کرده است. این نمایش نوشته داریو فو است و اثری کمدی اجتماعی به حساب می آید که برخلاف تصور معتقدم در این اثر داریو فو متن را بر اساس کمدیا دلارته به نگارش در نیاورده بلکه هدفش ارائه طنزی است که تماشاگر را نیشگون بگیرد و وادار به فکر کردن کند.

وی ادامه داد: در این اجرا نسبت به متن داریو فو وفادار بوده ام اما طراحی و فضاسازی اثر رئالیستی و معاصر است. از دکور و آکسسواری مینی‌مال نیز برای نمایش سیستمی که از درون بیمار است ولی دم از سلامتی می زند، بهره گرفتم. این نمایش درباره دزدی است که شبی برای دزدی وارد منزل شهردار می شود اما بعد متوجه می شویم آدمی که وارد خانه شده در واقع سالم ترین آدم این مجموعه است. در این نمایش آدم ها دچار سوء تفاهم نشدند بلکه در سیستمی آلوده زندگی می کنند.

ارسطو درباره طراحی فضای نمایش توضیح داد: برای نمایش سیستم کثیف و فاسدی که داریو فو قصد انتقالش را دارد از دستمال توالت برای طراحی فضای کار استفاده کردم. حتی کمدهای خانه هم سطل آشغال هستند که درونشان پر از دستمال توالت است.

این بازیگر قدیمی تئاتر و سینما درباره اجرای این اثر نمایشی در سالن مشایخی توضیح داد: من بیزینس‌من نیستم و هیچگاه هم نبوده ام بنابراین به اجبار نمایشم را در این تالار به صحنه بردم. البته سالن مشایخی با ما همکاری خوبی داشته و بسیار هم از آنها سپاسگزارم اما فکر می کنم بعد از 28 سال کار تئاتر کردن جای من اینجا نیست. متاسفانه این روزها آلودگی که در سینما وجود دارد به تئاتر هم راه یافته و همه چیز بر اساس تجارت و پول جلو می رود. در سینما انقدر که حاشیه مهم است متن اهمیت ندارد و تئاتر هم دارد به همین سمت می رود و عمق و اصالتش را دارد از دست می دهد.

وی افزود: من به آقای طاهری گفتم به من یک سالن خالی بدهید و من بدون چهره قول می دهم آن را پر کنم اما در نهایت به شکلی مستقل و خصوصی تصمیم به اجرای کار گرفتم. برای این اجرا با کمک بچه های گروه که همگی هنرمندان تئاتر هستند اما اسم و لقبی ندارند کار را به صحنه آوردیم و خوشبختانه تا امروز هم کار با استقبال روبرو شده است.

ارسطو یادآور شد: من 5 نمایش در ادوار مختلف در جشنواره فجر به صحنه برده ام که همگی هم جایزه گرفته اند اما امکان به صحنه بردن هیچکدام را پیدا نکرده ام. حتی برای اجرا در کارگاه نمایش هم درخواست دادم که متاسفانه به جایی نرسید. نمایشنامه «ملکه زیبایی لی‌نین» را برای اجرا پیشنهاد دادم اما به من گفتند که این کار سیاه است ولی بعد از دو ماه فرد دیگری همین متن را به صحنه برد. چطور این نمایشنامه را اگر من اجرا کنم سیاه است اما برای دیگری چنین نیست.

بازیگر نمایش «دن کامیلو» در پایان صحبت‌هایش بیان کرد: تئاتر شهر و ایرانشهر برای نورچشمی ها است. تالا وحدت را مثل یک تالار عروسی به یک بازیگر سینما اجاره می دهند اما حتی اجرا در کارگاه نمایش هم به منِ تئاتری نمی رسد. وقتی دولت ما را به سمت تئاتر خصوصی هل می دهد و ما مجبوریم لوگوی مرکز هنرهای نمایشی را حتما در بروشور نمایش بیاوریم حداقل تبلیغات نمایش های خصوصی را بر عهده بگیرد. اگر هم قرار است تنها از چهره ها برای نمایش ها استفاده شود به جای اجرای تئاتر یک فشن شو راه بیندازند تا تکلیف مخاطبان هم مشخص شود.

نمایش «همه دزدها که دزد نیستند» تا 27 دی ماه هر شب ساعت 20:30 و با بازی مهری زندی، علی خونساری، فرشته مستوفی، مرتضی خالقی، منصوره پسندیده، سهیل پناهی در تماشاخانه استاد مشایخی میزبان علاقمندان تئاتر است.