حماسه نهم دی ماه یادآور ایستادگی ملت برابر هجمه های دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن رضایی ظهر سه شنبه در مراسم گرامیداشت سالروز حماسه ۹ دی در جمع مردم و مسئولان بابل گفت: فتنه ۸۸ برای شناخت حق از باطل بوده است تا سران منافق و وابستگان اجنبی ها مشخص شوند کسانی که شعار شفاف سازی ها را از پس پرده های ننگ استکبار می دادند و بر فتنه استکبار گران دامن می زدند.

رئیس سازمان بسیج طلاب و روحانیون کشور با اشاره به این نکته که استکبار بیش از ۵۰۰ میلیون دلار برای قدرت‌طلبی ایجاد شده در ۸۸ هزینه کرد، گفت: این هزینه‌ها برای این بود تا حاکمیت دینی و ولایت فقیه که از ثمرات پیامبران، امامان و تلاش ۳۰ ساله ملت ایران بود را نابود کند. آنان لبخند دشمن را از حزن ملت برتر می دانستند.

وی عنوان کرد: فتنه‌ای که در سال ۸۸ رخ داد، برگرفته از نقشه هدفمند استکبار جهانی بود که پیاده نظام داخلی زمینه حضور آنها را فراهم کرده بود. کسانی که سالها نقشه کشیده بوند تا امنیتی که سالها برای برقراری آن خون ها ریخته شده بود را از بین ببرند.

وی با بیان اینکه بعضی ها می گویند فتنه ۸۸ را نباید نبش قبر کرد، گفت: فتنه ۸۸ جنگ موسوی و احمدی‌نژاد نبود بلکه جنگ با ولایت و اسلام بود، این انتخابات بهانه ای برای انقلاب مخملی بود تا با نیرنگ در جامعه این کشور را متشنج نشان دهند.

رضایی خاطرنشان کرد: روز ۹ دی ۸۸ که به روز بصیرت نام گرفت پیام آور این نکته است که این ملت در برابر سختی ها وتحریم‌ها سر خم نمی کند و از اصول و ارزش‌های انقلاب عقب‌نشینی نمی‌کند و در حفظ نظام و ولایت و مصلحت نظام با هیچ مسئولی تعارف ندارد و تا آخر پای نظام و انقلاب ایستاده و از آرمان‌های امام و شهدا عقب‌نشینی نمی‌کند.

رئیس سازمان بسیج طلاب و روحانیون کشور در پایان سخنان خود پای بند بودن به قوانین را از جمله شعار های روز بصیرت عنوان کرد و افزود: ملت ایران همیشه در تمام صحنه ها با اقتدار ایستاده اند نقطه عزت در حماسه ۹ دی مسیر ولایت و حمایت از خط و مشی رهبری بوده است.