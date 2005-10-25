متولي برگزاري مسابقات قويترين مردان ايران كيست؟

سومين دوره رقابتهاي قوي ترين مردان ايران به همت تربيت بدني استان كرمانشاه پس از وقفه اي كوتاه كه ناشي ازمرگ ناگهاني يكي از ورزشكاران شركت كننده بود، برگزارشد و اين درحالي است كه نه فدراسيون پرورش اندام و نه فدراسيون وزنه برداري كشور ازنحوه برگزاري اين رقابتها هيچگونه اطلاعي ندارند.

حسيني معاون تربيت بدني استان كرمانشاه مي گويد: ما نمابري را به فدراسيون پرورش اندام كشور ارسال كرديم. البته آقاي پورعليفرد درسفر بودند، با اين حال بچه هاي هيات، پيگيري برگزاري اين رقابت را برعهده گرفتند.

حسيني مي افزايد: مي دانيد كه فدراسيون پرورش اندام عمركوتاهي دارد وتازه دوماه از زمان تشكيل آن مي گذرد. ما هنوز در استان كرمانشاه رييس هيات پرورش اندام نداريم، بلكه سرپرست به انجام امورمربوط به پرورش اندام رسيدگي مي كند. در مورد برگزاري رقابتهاي قوي ترين مردان ايران هم بايد بگويم با همكاري بخش خصوصي اين رقابتها را برگزارمي كنيم.

وقتي ازحسيني درخصوص مرگ ورزشكار كرمانشاهي سوال مي كنيم، مي گويد: بله متاسفانه همه حاضرين در اين رقابتها از بابت مرگ رضا عزيزي متاثرشدند. من شنيده ام كه ايشان مواد نيروزا مصرف كرده با اين حال تا نتيجه كالبد شكافي به دست ما نرسد، نمي توان صريحا در اين خصوص اظهارنظركرد. من تا نتيجه تحقيقات پزشكي قانوني به دستم نرسد، چنين چيزي را تاييد نمي كنم.

ازسويي ناصرپورعليفرد رييس فدراسيون پرورش اندام مسووليت برگزاري اين رقابتها را به گردن نمي گيرد. اومي گويد:در كشوي ميزم ، نمابري از تربيت بدني استان كرمانشاه وجود دارد كه اسمم بالاي آن درج شده است. با اين حال مخاطب اين نامه من نيستم، بلكه فدراسيون وزنه برداري است. دراين نمابر 50 هزارتومان به عنوان تعرفه ثبت نام اين رقابتها قيد شده ودر بند 8 اين نامه 10 بندي آمده كه اين رقابتها زيرنظر اداره كل تربيت بدني استان كرمانشاه وهيات وزنه برداري اين استان برگزار مي شود.

پورعليفرد مي افزايد: در بند 10 اين نامه هم ذكرشده است: " درصورت كسب اطلاعات بيشتر مي توانيد با دفتر وزنه برداري استان كرمانشاه تماس بگيريد." با اين حال ما به هيچ وجه مسووليت برگزاري اين رقابتها را برعهده نمي گيريم. ما درخصوص مسابقه اي كه اخيرا در تهران برگزارشد، هم اعتراض خودمان را اعلا م كرده بوديم. اينها مسابقات را با مسووليت خودشان برگزار كردند.



داراب رياحي نيز از برگزاري اين رقابتها اظهار بي اطلاعي مي كند. نايب رييس فدراسيون وزنه برداري درگفتگو با " مهر" مي گويد: اصلا برگزاري اين رقابتها درحوزه فعاليت فدراسيون پرورش اندام است. اين رقابتها به وزنه برداري ارتباط پيدا نمي كند و ما در اين خصوص مسووليتي نداريم.



اكنون سوال اينجاست كه اين رقابتها بالاخره با هماهنگي كدام فدراسيون برگزارشده است؟ در اينكه تربيت بدني استان كرمانشاه به عنوان يك نهاد ورزشي مي تواند اقدام به برگزاري رقابتهايي از اين دست بكند ترديدي نيست، اما فقط با تاييد مراجع ذيربط.



در حالي كه فدراسيونهاي پرورش اندام و وزنه برداري درخصوص برگزاري اين رقابتها اظهار بي اطلاعي مي كنند، بايد ديد چه

نهاد ورزشي مسووليت برگزاري اين رقابت را برعهده مي گيرد؟ مرگ ورزشكار كشورمان چرا صورت گرفت و آيا برگزار كنندگان اين رقابتها تمهيدات پزشكي لازم را براي برگزاري اين رقابتها درنظرگرفته بودند؟

مدير اجرايي رقابتهاي قويترين مردان ايران درگفتگو با"مهر":

عزيزيان به ميزان زيادي آدرنالين تزريق كرده بود / همه ورزشكاران با كارت پزشكي دراين رقابتها شركت كردند

ايزد سيف اله پور درگفتگو با خبرنگار" مهر" ضمن بيان اين مطلب تصريح كرد: برگزاركنندگان رقابتها بشدت ازمرگ رضا عزيزيان متاثرشدند وما حتي مراسم سوگواري هم براي او انجام داديم. با اين حال بايد بگويم ما در اين رقابتها تمامي موارد فني را درنظرگرفتيم. به عنوان مثال روز نخست اين رقابتها با بالا بردن كنده انجام شد و پس ازآن حمل كيسه را در دستوركارقرار داديم. با اين حساب نمي توان نوع برنامه ريزي اين مسابقات را علت وقوع آن حادثه تلخ قلمداد كرد.





عكس تزييني است

سيف اله پور در ادامه تصريح كرد: مجيد تلخابي قهرمان اين دوره از رقابتها در روزي كه عزيزيان فوت شد، مهمان او بود و ديده كه او دارو مصرف كرده است. پزشكان مي گويند او به ميزان زيادي آدرنالين به خود تزريق كرده و مويرگهاي مغزش پاره شده است. ضمن اينكه اين موضوع را هم بگويم كه محل برگزاري اين رقابتها، ورزشگاه كارگران بود و اين ورزشگاه درست درميان سه بيمارستان قرارگرفته و ما از بابت انتقال بيماران يا مصدومان به بيمارستان هيچ مشكلي نداشتيم. با اين حال در خصوص عزيزيان بايد بگويم كه مرگ او خيلي سريع روي داد و فرصت اقدامات پزشكي باقي نماند.

وي درپايان در مورد اينكه اين رقابتها با هماهنگي چه نهاد ورزشي انجام شده، افزود: مسوولان تربيت بدني استان كرمانشاه براي برگزاري اين رقابتها با فدراسيون پرورش اندام مكاتبه كردند، اما مسوولين اين فدراسيون درسفر بودند. البته لازم است اين موضوع را يادآور شوم كه من مسوول اجرايي اين رقابتها بودم و فقط به برگزاري هرچه بهتر اين مسابقات فكر مي كردم و مسوولان تربيت بدني كرمانشاه دراين خصوص پاسخگوهستند. بايد به شما بگويم كه مرگ عزيزيان واقعا ما را متاثر كرد، اما اين روزها دوپينگ بشدت درميان ورزشكاران شايع شده وحتي ورزشكار دو وميداني هم درپيست مي ميرد. من نمي دانم چرا بعضي ها از اصل قضيه غافل شده اند و بدنبال حاشيه مي روند.