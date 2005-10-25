متولي برگزاري مسابقات قويترين مردان ايران كيست؟

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سومين دوره رقابتهاي قوي ترين مردان ايران به همت تربيت بدني استان كرمانشاه پس از وقفه اي كوتاه كه ناشي ازمرگ ناگهاني يكي از ورزشكاران شركت كننده بود، برگزارشد و اين درحالي است كه نه فدراسيون پرورش اندام و نه فدراسيون وزنه برداري كشور ازنحوه برگزاري اين رقابتها هيچگونه اطلاعي ندارند.
حسيني معاون تربيت بدني استان كرمانشاه مي گويد: ما نمابري را به فدراسيون پرورش اندام كشور ارسال كرديم. البته آقاي پورعليفرد درسفر بودند، با اين حال بچه هاي هيات، پيگيري برگزاري اين رقابت را برعهده گرفتند.
حسيني مي افزايد: مي دانيد كه فدراسيون پرورش اندام عمركوتاهي دارد وتازه دوماه از زمان تشكيل آن مي گذرد. ما هنوز در استان كرمانشاه رييس هيات پرورش اندام نداريم، بلكه سرپرست به انجام امورمربوط به پرورش اندام رسيدگي مي كند. در مورد برگزاري رقابتهاي قوي ترين مردان ايران هم بايد بگويم با همكاري بخش خصوصي اين رقابتها را برگزارمي كنيم.
وقتي ازحسيني درخصوص مرگ ورزشكار كرمانشاهي سوال مي كنيم، مي گويد: بله متاسفانه همه حاضرين در اين رقابتها از بابت مرگ رضا عزيزي متاثرشدند. من شنيده ام كه ايشان مواد نيروزا مصرف كرده با اين حال تا نتيجه كالبد شكافي به دست ما نرسد، نمي توان صريحا در اين خصوص اظهارنظركرد. من تا نتيجه تحقيقات پزشكي قانوني به دستم نرسد، چنين چيزي را تاييد نمي كنم.
داراب رياحي نيز از برگزاري اين رقابتها اظهار بي اطلاعي مي كند. نايب رييس فدراسيون وزنه برداري درگفتگو با " مهر" مي گويد: اصلا برگزاري اين رقابتها درحوزه فعاليت فدراسيون پرورش اندام است. اين رقابتها به وزنه برداري ارتباط پيدا نمي كند و ما در اين خصوص مسووليتي نداريم.
مدير اجرايي رقابتهاي قويترين مردان ايران درگفتگو با"مهر":
سيف اله پور در ادامه تصريح كرد: مجيد تلخابي قهرمان اين دوره از رقابتها در روزي كه عزيزيان فوت شد، مهمان او بود و ديده كه او دارو مصرف كرده است. پزشكان مي گويند او به ميزان زيادي آدرنالين به خود تزريق كرده و مويرگهاي مغزش پاره شده است. ضمن اينكه اين موضوع را هم بگويم كه محل برگزاري اين رقابتها، ورزشگاه كارگران بود و اين ورزشگاه درست درميان سه بيمارستان قرارگرفته و ما از بابت انتقال بيماران يا مصدومان به بيمارستان هيچ مشكلي نداشتيم. با اين حال در خصوص عزيزيان بايد بگويم كه مرگ او خيلي سريع روي داد و فرصت اقدامات پزشكي باقي نماند.
گزارشي از مرگ يكي از قويترين مردان ايران به علت استفاده از موارد نيروزا؛
متولي برگزاري مسابقات قويترين مردان ايران كيست؟
گروه ورزشي" مهر": درجريان برگزاري سومين دوره مسابقات قويترين مردان ايران دركرمانشاه، مرگ رضا عزيزي يكي از ورزشكاران حاضر در رقابتها، مسابقات را دچار وقفه كرد.
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