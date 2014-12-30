مهلت نام نویسی شرکت در جشنواره اختراعات رویش اعلام شد

جعفر جهان­ پناه در گفتگو با مهر، با اعلام این خبر، هدف از برگزاری این جشنواره را شناسايی و ارزيابی اختراعات و ابداعات ارائه شده با رويکرد تجاری‌سازی عنوان کرد و افزود: جشنواره‌ اختراعات رويش فرصت مناسبی برای تبديل ايده به ثروت و تسهيل ارتباط مخترعان با سرمايه‌گذاران محسوب می‌شود.

وی گفت: بخش‌های مختلف و جدیدی در جشنواره اختراعات امسالپ یش‌بینی شده است که از آن جمله می‌توان به بخش‌های دالان مشاوره، دالان تسهیل‌گران، غرفه فن‌آفرینی، غرفه صنایع پیشرو، کارگاه‌های آموزشی، تولید نرم‌افزار اندروید و شناسنامه اختراعات اشاره کرد.

وی اظهار داشت: در اين جشنواره با دعوت گسترده از فعالان اقتصادی برای بازديد از اختراعات،تلاش شده بستر لازم برای آشنا شدن و همکاری آنان با مخترعان در رشته‌های فنی (برق،الکترونيک،مکانيک،عمران،متالورژی،کامپيوتر و هوافضا)،پزشکی (تجهيزات پزشکی و علوم دارويی)،کشاورزی و صنايع غذايی،نفت،گاز و پتروشيمی در محيطی صميمی فراهم شود.

جهان پناه با اشاره به اینکه جشنواره امسال در دو بخش داوری و تجاری سازی اختراعات برگزار می شود، افزود: مخترعانی که گواهی ثبت اختراعات آنها مربوط به سال ۱۳۸۸ و بعد از آن است می توانند در بخش داوری اختراعات شرکت کنند. بخش تجاری‌سازی مخصوص اختراعات تجاری‌سازی مخترعان سطح ۳ بنیاد وشرکت‌های دانش بنیان وپارک‌های علم وفناوری است.

رئیس بنیاد نخبگان استان البرز ادامه داد: پس از برگزیده شدن اختراع در جشنواره، جایزه نقدی از ۷ تا ۱۵ میلیون ریال به مخترعان و تسهیلات مالی تا سقف ۵۰ میلیون ریال برای استقرار در پارک علم وفناوری و تاسیس شرکت های نوپا مرتبط با اختراع برگزیده به نهادهای توانمندساز تخصیص می یاید.

وی یادآور شد: علاقه مندان می توانند برای شرکت در بخش داوری و تجاری سازی اختراعات تا پایان وقت اداری روز شنبه ۱۳ دیماه جاری بامراجعه به سایت http://alborz.bmn.ir برای ثبت نام اقدام کنند.

جشنواره اختراعات رویش ششمین جشنواره منطقه ای اختراعات در کشور است که به همت بنیاد ملی نخبگان در سال ۱۳۹۳ برگزار می­ شود.