توريسم اسلامی و گردشگری حلال در اصفهان راه اندازی شد

سید حامد افتخارزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد راه اندازی توريسم اسلامي و گردشگري حلال در مرکز رشد دانشگاه اصفهان اظهار داشت: گردشگری حلال نوعی گردشگری است که در آن طی مدت اقامت گردشگر، قوانین مذهبی کاملا رعایت شود و در امنیت خاطر آداب و آیین دینی سفر او انجام شود.

وی با اشاره به اینکه گردشگری پس از صنعت نفت و خودرو سومین صنعت درآمدزای دنیا است، بیان داشت: بستر بسیار مناسب گردشگری حلال در ایران زمین در کنار وجود اماکن متبرکه مانند بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) در مشهد مقدس و دیگر نقاط ایران وجود دارد.

مسئول خانه نخبگان علمي بسیج استان اصفهان ادامه داد: هرچند کشورمان در این نوع گردشگری رقبای بسیار قدرتمندی را پیش رو دارد، اما به خوبی می تواند در صنعت گردشگری حلال وارد میدان شود.

وی یادآور شد: فضای معنوی كشورهای مسلمان، خود دارای جاذبه است و بسیاری از مسلمانان دوست دارند به مناطقی سفر كنند كه فرهنگ و ارزش های اسلامی بر آنها حاكم باشد و رعایت ارزش ها و آداب اسلامی از جمله وجود غذاهای حلال و راحتی در انجام فرایض دینی، احساس امنیت و خاطری آسوده را برای گردشگران مسلمان فراهم می كند.

افتخارزاده با بیان این مطلب افزود: به همین منظور مرکز گردشگری حلال را در مرکز رشد دانشگاه اصفهان راه اندازی و علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به سایت www.eftekharzadeh.ir مراجعه کنند.

وی که توریست را یکی از راه های تبادل فرهنگی و تمدنی عنوان می دارد، تصریح کرد: حضور توریست در هر كشوری به مانند یك كلاس درس یاددهنده تاریخ ، فرهنگ ، تمدن و شاخص های رفتاری آن ملت است كه می تواند به وسیله همان توریست به كشور خودش منتقل شده و هر دو كشور با هم تبادل فرهنگی داشته باشند.