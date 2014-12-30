ایوب والی به دلیل ناآگاهی دچار دوپینگ شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد هاشمیان عصر امروز در حاشیه همایش آموزش کنترل دوپینگ در اصفهان با اشاره به محرومیت ایوب والی به دلیل مثبت اعلام شدن آزمایش دوپینگ وی اظهار داشت: این مسئله قطعی شده و اگر قطعی نشده بود، من آن را اعلام نمی‌کردم بنابراین والی 2 سال محروم می‌شود.

وی افزود: حیقیتی که وجود دارد این است که هم ما و هم بقیه می‌دانند که ایوب والی، بازیکن فولاد خوزستان نمی‌خواسته دوپینگ کند و به دلیل ناآگاهی، ماده‌ای استفاده کرده که باعث شده آزمایش دوپینگ وی مثبت اعلام شود..

رئیس سابق کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: ما ناراحت هستیم که به این بازیکن بگوییم که دو سال محروم می‌شود.

همایش آموزشی کنترل دوپینگ با حضور هاشمیان، رئیس سابق کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال، مدرسان ویژه اعزامی فدراسیون فوتبال، کلیه اعضای کادر فنی و سرپرستی، مربیان، کادر پزشکی، سرپرستان و کلیه بازیکنان تیم های حاضر در مسابقات فوتبال، فوتسال، فوتبال ساحلی لیگ های کشور در رده های سنی بزرگسالان، امید، جوانان، نوجوانان و نونهالان برگزار شد.

این همایش صبح امروز به میزبانی هیات فوتبال استان اصفهان در محل سالن آمفی تاتر مجموعه فرهنگی ورزشی نیروگاه اصفهان واقع در پارک ساحلی درچه برگزار شد.