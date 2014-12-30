حضور نمایش ناکو به عنوان نماینده استان بوشهر در جشنواره تئاتر بسیج

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: استان بوشهر در زمینه هنر و برنامه‌های تئاتر و هنرهای نمایشی دارای جایگاه بسیار خوبی است و هنرمندان استان دارای آثاری فاخر در بخش های مختلف هستند.

وی از برگزاری یازدهمین جشنواره تئاتر بسیج کشور از چهاردهم دی‌ماه در کرمانشاه خبر داد و اضافه کرد: نمایش ناکو که به صورت میدانی و محیطی تولید شده در این جشنواره به عنوان نماینده استان بوشهر حضور خواهد داشت.

رئیس انجمن نمایش بسیج هنرمندان استان بوشهر افزود: نمایش ناکو مربوط به دورن دفاع مقدس است و بیانگر مجاهدت‌های زنان و مردان و خانواده های بوشهری در این دوران است که در راه حفاظت و حراست از مرزهای ابی و زمینی استان بوشهر جان خود را نثار کردند.

وی که خود کارگردانی این تئاتر را نیز بر عهده دارد، تصریح کرد: نمایش ناکو موفق به کسب عناوین متعددی در جشنواره‌های مختلف تئاتر شده است و در جشنواره سراسری بسیج به عنوان یکی از هشت کار برگزیده کشور حضور دارد.

مظفری با بیان اینکه سرپرستی این گروه را مصطفی مردانی رئیس سازمان بسیج هنرمندان استان بوشهر بر عهده دارد، افزود: این نمایش کاری از گروه ایلیا است که در دهمین جشنواره سراسری نیز با نمایش یوسف رتبه اول جشنواره را کسب کرده بود.

رئیس انجمن نمایش بسیج هنرمندان استان بوشهر از فرانک بلورزاده و اسماعیل احمدی به عنوان بازیگران این نمایش یاد کرد و بیان داشت: از عوامل نمایش نیز می‌توانیم به صادق نیک پرست، کریم محمودی، کریم آبادی، مجید قیطاس و غلامرضا احمدی اشاره کنیم.