هفت کتاب کانون در فهرست لاک پشت پرنده قرار گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از این فهرست و امضای زمستانی لاکپشت پرنده روز سهشنبه ۹ دیماه ساعت ۱۷ در شهر کتاب مرکزی تهران و با حضور نویسندهها، مترجمان و تصویرگران در فروشگاه شهر کتاب مرکزی تهران برگزار میشود.
بر این اساس از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، کتابهای «در این خانه برای همیشه ماندم» نوشته «احمدرضا احمدی» (با پنج لاکپشت)؛ «قصههای سروته» نوشته «محمدرضا شمس»(با چهار لاکپشت)؛ «آدم کوچولوی گرسنه» نوشته «پیر دلی» با ترجمه «کلر ژوبرت»(با چهار لاکپشت)؛ «آقای بیرویه» نوشته «علی باباجانی»(با سه لاکپشت)؛ «خودنویس آبی و گل سرخ» نوشته «محمود کیانوش»(با سه لاکپشت)؛ «دلتنگیهای یک آپارتمان» سروده «مهدی مردانی»(با سه لاکپشت) و نمایشنامه«شازده و پهلوان»(با سه لاکپشت) به این فهرست راه یافتهاند و در این جشن رونمایی میشوند.
فهرست لاک پشت پرنده انتخاب بهترین کتابهای کودک و نوجوان از منظر صاحبنظران و معرفی آن به خانوادهها و کودکان و نوجوانان است.
یازدهمین دوره لاک پشت پرنده به آثار منتشر شده در پاییز سال 1392 و جشن رونمایی از آثار برگزیده آن اختصاص دارد.
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