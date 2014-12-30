اجرایی شدن طرح جامع مشهد ۸۰ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حسین‌ نژاد ظهر سه شنبه در نشست خبری كه در دفتر معاونت معماری و شهرسازی شهردار مشهد برگزار شد، ‌در ارتباط با مهمترین مسئله راهبردی كلانشهر مشهد اظهار كرد: گسترش بی رویه كالبدی-فضايی، ‌نابرابری های اجتماعی، ‌اقتصادی، ‌فرهنگی و نحوه مقابله با آن از مهمترین مسائل شهری شهر مشهد است.

وی افزود: اولین طرح جامع مشهد در سال ۱۳۵۰، ‌دومین طرح جامع ۱۳۷۰ و سومین طرح جامع امسال به تصویب رسیده است.

معاون معماری و شهرسازی شهردار مشهد در ارتباط با طولانی شدن تصویب طرح جامع مشهد گفت: متاسفانه تصویب طرح جامع شهر مشهد فرایند بسیار طولانی را طی كرد در همین راستا باتلاش و پیگیری های شهردار و استاندار جدید این طرح در استان و در نهایت در کشور به تصویب رسید.

وی اضافه كرد: با توجه به اینكه جمعیت یكی از اركان های مهم برنامه ریزی در طرح جامع شهری است، شورای شهرسازی الزاماتی در این خصوص برای تدوین آن انجام داد و کمیته فنی را در زمینه جمعیت و آب تعیین کرد.

حسین ن‍ژاد تصریح كرد: یكی از بحث هایی كه در تدوین طرح جامع شهری مشهد از حساسیت بالایی برخوردار است، ‌بحث محدوده شهر مشهد با طرقبه و بود و در نهایت در جلسه روز گذشته طرح جامع شهر مشهد تصویب شد.

معاون معماری و شهرسازی شهردار مشهد در ارتباط با وضعیت حرم رضوی در طرح جامع شهری بیان كرد: بحث هویت‌ بخشی حرم رضوی در این طرح مورد توجه قرار گرفته و مقرر شد كه تراز مالی صفر با بارگذاری‌های شهرسازی موجب از بین رفتن هویت پیرامون حرم مطهر نشود.

وی ادامه داد: البته این امر برای شهرداری مشهد بار مالی شدیدی بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان وارد می ‌کند كه لازم است مشاركت مردم در این پروژه حفظ شود.

حسین نژاد ابلاغ مصوبه طرح جامع شهر مشهد را در هفته آینده و با انتشار در یكی از روزنامه های رسمی کشور اعلام كرد.

معاون معماری و شهرسازی شهردار مشهد در ارتباط با جزئیات طرح جامع شهر مشهد عنوان کرد: مساحت شهر مشهد در این طرح به ۳۰ هزار و ۵۵۸ هزار هکتار و حریم شهر مشهد به بیش از ۷۷ هزار هکتار می رسد.

وی با بیان اینكه هزینه طرح جامع شهر مشهد بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد ریال اعتبار لازم دارد، ‌افزود: طرح های تفصیلی شهر مشهد در هفت حوزه در حال تهیه و تدوین است كه تاكنون ۷۰ درصد پیشرفت داشته و نیز خط آسمان در بلند مرتبه سازی به ۲۳ متر رسیده است.

رئیس نهاد مطالعات و برنامه ریزی توسعه و عمران شهر مشهد نیز در ارتباط با معیار ها و شاخص های توسعه در طرح جامع شهر مشهد اظهار كرد: سرانه و مساحت كاربری های پیشنهادی بر اساس طبقه بندی شورای عالی ۱۴۰۵ برای كاربری مسكونی ۲۳.۱۲، ‌ آموزشی ۲.۴۱، ‌ ورزشی ۱.۸۶، درمانی ۲.۰۲، ‌ فضای سبز ۹.۷۳ متر مربع است.

علی حسین پور ادامه داد: عمده مسائلی كه در جامع مطرح شده، ۸ مورد می باشد كه شامل جمعیت، ‌محیط زیست، ‌ نهاد آستان قدس، ‌ حمل و نقل شهری، ‌مدیریت شهری، ‌ كالبدی، ‌اجتماعی، ‌ فرهنگی و تاریخی، ‌ مذهبی و گردشگری است.

وی بیان كرد: شاخص جمعیت در سال ۸۵، ‌ ۵۴۰ میلیون و دو هزار نفر بوده كه در سال ۱۴۰۵ به سه میلیون و ۸۵۶ هزار نفر خواهد رسید.

رئیس نهاد مطالعات و برنامه ریزی توسعه و عمران شهر مشهد اضافه كرد: در سال ۱۴۰۵ رشد جمعیت به ۲.۱ درصد، ‌رشد افراد شاغل ۲.۴۸ درصد، ‌ رشد واحد مسكونی ۳.۴ درصد خواهد رسید.