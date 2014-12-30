اعتماد مردم به نظام از سرمایه های بزرگ جمهوری اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان عباسی ظهر سه شنبه، در تجمع حماسه 9 دی گفت: اگر مروری بر سیر تکامل به انقلاب اسلامی داشته باشیم می بینیم از بدو شروع انقلاب تاکنون حوادثی در این سیر تکاملی برعلیه نظام ایجاد شده است که با مدیریت درست حضرت امام (ره) تمام این طراحی ها و توطئه ها نقش بر آب شد.

وی افزود: این روند قبل از پیروزی انقلاب تا به امروز وجود داشته است که آخرین آن فتنه 88 بود. ولی این فتنه سناریو بسیار پیچیده داشت و همه فکر می کردند انقلاب مخملی گرجستان در ایران پیاده می شود ولی حقیقت این است که این فتنه خطرناک تر از انقلاب مخملی بود، در انقلاب مخملی حرکت مشخص بود ولی در این فتنه از جای دیگر خواستند به نظام ضربه بزنند.

وی بیان کرد: بیانات مقام معظم رهبری و هشیاری ایشان توطئه دشمن را نقش بر آب کرد و این توجه امام راحل و مقام معظم رهبری از بدو انقلاب تا کنون باعث خنثی شدن توطئه آنها شده است.

عباسی تصریح کرد: مردم با حضور خود در انتخابات آن زمان مردم سالاری را به رخ جهان کشیدند و به قول مقام معظم رهبری در دل دشمن زلزله سیاسی ایجاد شد و این نشانه وفاداری مردم به نظام، انقلاب، شهدا و رهبر بود.

وی اظهار کرد: دشمن درصدد گرفتن اعتماد مردم از نظام است و اگر این اعتماد نباشد حضور آنها کمرنگ خواهد شد و این عمل خطرناک تر از آتش سوزی های فتنه 88 است.

وی تصریح کرد: اعتماد مردم به نظام از سرمایه های بزرگ نظام جمهوری اسلامی است. مردم در 9 دی با حضور گسترده خود وفاداری خود را به نظام و انقلاب نشان دادند و ثابت کردند اگر خادمین از مسیر ولایی بدور باشند مردم از آنها برمی گردند.

عباسی گفت: عوامل داخلی و سران فتنه داخلی شعار طرفداری از قانون و نظام می دادند ولی قانون شکنی کردند.