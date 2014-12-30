حماسه 9 دی تثبیت اسلامی بودن نظام/ تجلی بصیرت مردم تبریز در 8 دی

به گزاری خبرنگار مهر، آیت الله محسن مجتهد شبستری ظهر سه شنبه در مراسم بزرگداشت روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، ضمن اشاره به مفهوم بصیرت اظهار داشت: بصر به معنای چشم ظاهری اما بصیرت بینش باطنی است و مردم تبریز در روز هشت دی 88 بصیرت خود را نسبت به مسایل نشان دادند و این امر یکی از مهم ترین دستاوردهای آن روز در مقابل فتنه گران بود و مردم آذربایجان یک روز قبل از حماسه ملی 9 دی از آرمان های انقلاب اسلامی دفاع کردند.

وی افزود: حماسه آفرینی مردم تبریز و سراسر کشور در روزهای هشتم و نهم دی 88 دستاوردهای داخلی و آثار و پیامدهای خارجی زیادی داشت و حضور مردم در راهپیمایی این دو روز علاوه بر تقویت نظام، انسجام و وحدت ملت ایران را به تمام دنیا نشان داد.

امام جمعه تبریز خاطرنشان کرد: فتنه گران ادعای تقلبی بودن انتخابات را می کردند و مردمی که در پای صندوق های رای حاضر شده بودند با مشاهده فتنه آنها در خیابان ها راهپیمایی کردند.

آیت الله مجتهد شبستری همچنین در ادامه گفت: اگر بار دیگر در تاریخ انقلاب اسلامی برخی از افراد علیه نظام توطئه کنند، مردم بار دیگر با حضور در صحنه با اقتدار در مقابل آنها خواهند ایستاد.

وی اظهار داشت: برخی از افراد دیر باور نیز بعد از مشخص شدن ماهیت فتنه گران در خیابان ها حضور یافتند و مردم به این باور رسیدند که دشمنان در هر زمان توطئه هایی علیه نظام دارند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی اضافه کرد: با مشخص شدن اهداف فتنه گران نقاب آنها به کنار رفت و مشخص شد که دشمنان اسلام و نظام از این افراد حمایت می کردند.

آیت الله مجتهد شبستری خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری از سال 88 تاکنون به دفعات در خصوص فتنه سخنرانی کرده اند و هدف از این سخنرانی ها این است که مردم بدانند که این انقلاب به آسانی به دست نیامده و اصلی ترین مساله دشمنی دشمنان با ایران اسلامی بودن آن است و علی رغم خواسته استکبار جهانی، بار دیگر در 9 دی اسلامی بودن انقلاب تثبیت شد و بعد از آن عمال غربی در رسانه های خود بر اقتدار نظام اذعان کردند.

وی ادامه داد: حضور مردم در صحنه راهپیمایی در روزهای هشت و 9 دی مشت محکمی بر دهان آمریکا و عربستان وهابی بود که علیه نظام کج اندیشی می کردند و بزرگداشت این حماسه بزرگ می تواند نشان دهنده وحدت و تجدید میثاق با رهبری باشد و مردم آذربایجان با حضور پر شور خود در صحنه های مختلف به دشمنان نظام و اسلام نشان دادند که پشتیبان ولایت فقیه هستند.

مراکز دانشگاهی فتنه های دشمنان را تبیین کنند

رئیس دانشگاه تبریز نیز در بخشی از این مراسم گفت: دشمنان اسلام و نظام از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون با استفاده از ترفندهای مختلف قصد نابودی کشور را داشتند و دارند و با اقداماتی از جمله به شهادت رساندن دانشمندان هسته ای و تحریم ها، تضعیف کشور را دنبال می کنند ولی با این وجود عنایت خداوند، رهبری تدبیرانه مقام معظم رهبری و حضور مردم در صحنه های راهپیمایی در هر زمان تضمین کننده انقلاب اسلامی هستند.

محمد رضا پور محمدی برگزاری مراسم ها و همایش های مختلف در راستای بزرگداشت حماسه هشت و 9 دی را مجالی برای اندیشیدن و تامل بیشتر و آن را حاصل مشاکرت همه اقشار و آحاد مردم دانست و افزود: دانشگاه ها و واحدهای تحقیقاتی در تبیین فتنه های دشمنان نقش زیادی دارند و باید عوامل درونی و بیرونی و اهداف فتنه گران بررسی و تحلیل شود تا شاهد تکرا چنین اقداماتی از سوی دشمنان برای تضعیف انقلاب نباشیم.

9 دی تجلی وحدت مردم با مقام معظم رهبری

نماینده ولی فقیه در دانشگاه تبریز نیز در ادامه این مراسم گفت: حماسه هشت و 9 دی به جا بود که در 30 خرداد 88 یک روز بعد از سخنرانی مقام معظم رهبری صورت می گرفت تا مجال شش ماهه برای جولان فتنه گران و تضعیف جایگاه کشور ایجاد نشود.

حجت الاسلام علی خدیوی اضافه کرد: نباید به فتنه گران فرصت داده می شد تا در روز قدس و عاشورا چهره واقعی خود را نشان دهند، چرا که شعارهای نسنجیده آنها در آن روزها قلوب مومنان را جریحه دار کرد و مردم بعد از آن با حضور خود در خیابان ها بر اقدامات آنها اعتراض کرده و حماسه آفریدند.

وی 9 دی را تجلی وحدت مردم با مقام معظم رهبری دانست و خاطرنشان کرد: مردم ایران در هر زمان پشتیبان ولایت فقیه هستند و رابطه مردم با رهبری همیشه برقرار است و بر اساس همین ارتباط باید گفت که اقدام فتنه گران علیه نظام بزرگترین ظلم و جنایت نسبت به انقلاب بود.