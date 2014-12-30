به گزارش خبرنگار مهر، اعضای شورای شهر مشهد ظهر سه شنبه در چهل و هشتمین جلسه علنی رسمی شورای اسلامی شهر مشهد با پروژه احداث خط سه سامانه اتوبوسرانی تندرو مشهد، با سرمایه گذاری بخش خصوصی موافقت كرد.

در تبصره یك این مصوبه آمده كه ظرفیت عملیاتی پروژه بالغ بر ۳۰ میلیون مسافرت در سال است و درآمدهای پروژه از محل فروش بلیت و دریافت یارانه تامین خواهد شد.

همچنین در تبصره دو این مصوبه شهرداری مكلف است پس از تصویب ماده واحده، نسبت به ارسال قرار داد و پیوست های آن و میزان یارانه قابل پرداخت به سرمایه گذار برای بررسی و اعلام نظر به شورای شهر اقدام كنند.

مدیرعامل سازمان اتوبوس رانی شهرداری مشهد در ارتباط با اهداف این طرح عنوان كرد: شهرداری در راستای تحقق اهداف توسعه شهری و ایجاد منابع درآمدی پایدار با استفاده از توان سرمایه و مشاركت بخش خصوصی در نظر دارد پروژه مشاركتی خط سه B.R.T مشهد به طول تقریبی ۲۵ كیلومتر را در قالب مشاركت اجرا كند.

هادی عطار زاده طوسی در ارتباط با احداث خط ۳ سامانه اتوبوس‌های تندرو اظهار كرد: مطالعاتی که برای سامانه اتوبوس‌های تندرو انجام شده باید در مدت زمان‌بندی خود اجرایی شود و برای حل کوتاه مدت مشکلات این خطوط از سوی دانشگاه صنعتی شریف ارائه شده است.

وی افزود: اگر ما به دنبال عقب‌نشینی خیابان‌های محل احداث خط ۳ بی. آر. تی باشیم قطعا هیچ گاه این طرح انجام نمی‌شود زیرا بیش از ۲۰ سال است که این خیابان‌ها باید عقب‌نشینی می‌کردند اما این مهم انجام نشده است.

عطارزاده طوسی تصریح کرد: خیابان نواب صفوی احتمالا با احداث خط ۳ سامانه اتوبوس‌های تندرو یک طرفه شود و در حال حاضر در مسیر خط ۳ بی. آر. تی بیش از ۶۴۰ دستگاه اتوبوس در حال فعالیت هستند که با استفاده از سامانه اتوبوس‌های تندرو به ۱۵۰ دستگاه می‌رسد که کمک بسیار بزرگی به سازمان اتوبوسرانی می‌کند.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد بیان كرد: بر اساس برنامه پنجم توسعه ۴۰ درصد از حمل و نقل درون شهری باید توسط اتوبوسرانی انجام می‌شد که ما هنوز در ۲۰ درصد آن مانده‌ایم و با اجرای خطوط اتوبوس‌های تندرو کمک زیادی به این موضوع می‌شود و مردم مشهد نیز با سرعت جابه‌جا می‌شوند.

وی اضافه كرد: اگر به دنبال تحصیل حریم این خط هستیم قطعا هیچ‌گاه خط ۳ بی. آر.تی مشهد اجرایی نمی‌شود و در صورتی که با این خط می‌توانیم سالانه ۳۰ تا ۴۰ میلیون مسافر را جا‌به‌جا کنیم