دلسوزان نظام ابعاد مختلف فتنه را به دیگران منتقل کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید محمدباقر عبادی به مناسبت فرارسیدن سالروز حماسه ۹ دی بیانیه ای صادر کرد. متن بیانیه به این شرح است: نهم دی‌ماه یادآور حماسه پر افتخار برای ملت بزرگ ایران اسلامی در دفاع از نظام و انقلاب است. روزی تاریخی که موجب شد به واسطه بصیرت، بيداري و هوشمندي ملت در دفاع از اسلام، مقـدسات و ادای احتـرام بـه حضرت سیدالشهدا (علیهم‌السلام) و ولایت فقیه باری دیگر حماسه ساز شوند.

دشمنان انقلاب اسلامی باید بدانند ملت ایران درس آموختگان مکتب سرخ عاشورای حسینی هستند و در راستای حمایت از ولایت که همان تداوم خط انبیاء و ائمه‌ اطهار(ع) است، زیر بار ظلم و ستم نمی‌روند.

ذکر این نکته لازم است که همه دلسوزان نظام باید ابعاد مختلف فتنه را بشناسند و به اطلاع دیگران نیز برسانند، چرا که فتنه‌گران با حمایت استکبار جهانی سعی در مخدوش کردن حیثیت نظام و مقدسات اسلامی و همچنین ایجاد فاصله و رخنه بین مردم و ولایت را داشته‌اند.

راهپیمایی مردم در۹ دی سال ۸۸، آثار و برکاتی نیز برای ملت ایران بدنبال داشت افزایش اقتدار، عزت و عظمت نظام اسلامی، کنار رفتن نقاب از چهره‌های برخی مدعیان در دفاع از نظام و رهبری و شناخت بیشتر مردم نسبت به جنگ نرم غرب از جمله آنها بود.

در پایان دشمنان خارجی و داخلی بدانند، ملت بصیر و آگاه ایران اسلامی هر زمانی که احساس کنند به باورها و ارزش‌های دینی و اعتقادی آنها نیز توهین شده به میدان می‌آیند و در دفـاع از نظام و پیـروی از فـرامین ولی امر مسلمین جهان حضرت امام خامنه‌ای(مد‌ظله‌العالی) به بیگانگان پاسخ دندان‌شکنی می‌دهند.