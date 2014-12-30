بیش از ۳۱ هزار نیکوکار از ایتام مازندران حمایت مالی می کنند

زین العابدین پرواسی در گفتگو با خبرنگار مهر از افزایش ۱۰۴درصدی کمکهای حامیان طرح اکرام ایتام و محسنین کمیته امداد خبر داد و گفت: در هشت ماه امسال خیرین و حامیان طرح اکرام مبلغ ۱۱۷میلیارد ریال به خانواده های ایتام و نیازمندان سالمند و بیماران صعب العلاج مورد حمایت خود کمک نقدی و غیرنقدی داشتند.

پرواسی اظهار داشت:در حال حاضر ۳۱ هزار و ۶۰۵ نفر از خیرین و حامیان طرح اکرام حمایت پنج هزار و ۱۸۰ یتیم و ۱۳ هزار ۳۷۳نفر از خانواده های نیازمند و بیماران صعب العلاج را به عهده دارند و ماهانه به آنان مساعدت نقدی و غیر نقدی می کنند و کمک های این حامیان نسبت به هشت ماه مشابه سال قبل به میزان ۱۰۴درصد رشد داشته است.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد مازندران، خاطرنشان کرد: از کل حامیان و خیرین که با واحد اکرام ایتام همکاری دارند تعداد ۲۱ هزار و ۸۹۲ نفر بومی و بقیه از حامیان ساکن خارج از استان است.

پرواسی افزود: میانگین سرانه پرداختی به ایتام یک میلیون و ۸۶۸ هزار و ۷۸ریال و به خانواده های محسنین و نیازمند ۳۷۵ هزار و ۵۵۶ ریال است.

وی تصریح کرد: میانگین سرانه دریافتی از خیرین و حامیان طرح اکرام در هشت ماه امسال ۴۶۵ هزار و۸۳ ریال است.