تلاش برخی برای پاک کردن صورت مسئله فتنه/ حماسه ۹دی تجدید بیعت با ولایت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن ترابی ظهر سه شنبه در مراسم بزرگداشت پنجمین سالگرد حماسه تاریخی ۹ دی سال ۸۸ با حضور مردم مومن و ولایتمدار بروجرد در مسجد امام خمینی(ره) این شهر اظهار داشت: با پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام راحل(ره) مهندسی ۴۰۰ ساله غرب برای قانونی کردن سلطه و غارت و چپاول آنها محکوم به نابودی شد.

وی افزود: در مدت زمان کوتاهی اندیشه ظلم ستیزی حضرت امام(ره) در سطح جهان منتشر شد و بسیاری از ملتهای دنیا تحت تاثیر انقلاب اسلامی و اندیشه های نورانی امام خمینی(ره) علیه استکبار شوریدند.

وی ادامه داد: امام خمینی(ره) در آن زمان روح بیداری را در کالبد بی جان جهان استضعاف زنده کرد و رعد آسا بر مهندسی ظالمانه تاخت تا این قرن غلبه انقلابیون بر مستکبران رقم بخورد.

حجت الاسلام ترابی افزود: بدنبال چنین موضع گیری و بیداری که تحت تاثیر انقلاب اسلامی ایران در جهان بویژه در دنیای اسلام به وجود آمده بود نظام سلطه با دستپاچگی و یک هماهنگی اشکار و با استفاده از روشهای متنوع و گوناگون به مقابله با نظام نو پای جمهوری اسلامی ایران برخاست.

وی با بیان اینکه دشمنان با دامن زدن به اختلافات و حساسیتهای قومیتی جنگ تحمیلی را علیه ایران آغاز کردند، تصریح کرد: دشمنان سعی داشتند تا نظام نوپای انقلاب اسلامی را از پای در بیاورند به همین خاطر جنگی نابرابر را علیه ملت تحمیل کردند.

امام جمعه بروجرد افزود: لذا همه کشورهای سلطه گر غرب و شرق دنیا تمام امکاناتشان را بسیج کردند تا در یک هجمه اساسی کار را یکسره کنند و اوضاع را به قبل از انقلاب برگردانند.

وی با بیان اینکه نتیجه جنگ به لطف الهی آنگونه که دشمنان می خواستند نبود و جنگ به پایان رسید، اظهار داشت: ملت خداجوی ایران تمام قد در برابر تهاجم نظامی دشمن ایستاده و هشت سال در کمال غربت و مظلومیت به مقابله با دشمنان پرداختند و سرانجام توانستند پیروزی خود را بر مجموعه نظام سلطه جهانی جشن بگیرند.

حجت الاسلام ترابی تصریح کرد: پس از پایان جنگ دشمنان با اعمال جنگ نرم علیه ملت ایران وارد میدان شدند و در یک تهاجم فکری و فرهنگی تلاش کردند که نقاط قوت ملت ایران که عامل پیروزی آنها در صحنه های مختلف بوده است را بگیرد.

وی بیان داشت: دشمن در عرصه جنگ نرم تلاش کرد با توجه به انقلابهای مخملی و رنگینی که در آسیای میانه براه افتاده بود حرکات براندازانه ای را علیه ملت ایران آغاز کند.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه دشمنان هر ده سال یکبار فتنه جدیدی علیه ملت ایران براه می اندازند، عنوان کرد: دشمن در ۱۸ تیر سال ۷۸ با آوردن دانشجویان در خیابان خواست یک حرکت براندازانه دیگر علیه نظام جمهوری اسلامی براه اندازد که در مقابل این توطئه دشمن مردم در ۲۳ تیر ماه به صحنه آمدند و نقشه های شوم را خنثی کردند.

امام جمعه بروجرد تصریح کرد: این توطئه ها در سال ۸۸ با بازی گرفتن اعتقادات مردم، آنها را خشمگین کرد و این خشم مقدس آغازی بر پایان فتنه بود.

وی افزود: حضور بی نظیر ملت ایران در فتنه ۸۸ نشان داد که اسلام، قرآن انقلاب و هویت ایرانی حفظ خواهد شد و اجازه نخواهند داد که به این هویت اهانت و جسارت شود.

وی با بیان اینکه یکی از ویژگی حماسه ۹ دی ماه سال ۸۸ فرا گیر بودن آن است، اظهار داشت: در این فتنه دشمن تلاش کرد تا وانمود کند نظام اسلامی پشتوانه خود را از دست داده است و سعی میکرد به مخاطبین خود اعلام کند مردم ایران مقابل رهبری خود قرار گرفته اند.

حجت الاسلام ترابی تاکید کرد: اما مردم آگاه و هوشیار بطلان تحلیل دشمنان را به اثبات رساند و پیام حضور ملت ایران در ۹ دی این بوده است که ما مردم کوفه نیستیم که ولی امر و نایب امام زمان(عج) را تنها بگذاریم.

وی با بیان اینکه حضور سیاسی و گسترده مردم در فتنه سال ۸۸ بیعت با آرمانهای امام و انقلاب و ولایت است، افزود: ملت ایران با حضور خود در ۹ دی سال ۸۸ نشان دادند که همچنان به نظام و انقلاب وفادارند و پشتیبان ولایت هستند و تا پای جان از اسلام انقلاب و ولایت دفاع خواهند کرد.

وی روز ۹ دی را روز نمایش بصیرت، دشمن شناسی، لحظه شناسی ملت ایران، روز تجدید میثاق با امام و شهیدان، روز تجدید بیعت با ولایت و رهبری، روز تقویت پیوند مستحکم و ناگسستنی امت با ولایت، روز ابراز عشق مردم ولایتمدار و روز پیروزی بزرگ ملت ایران بر فتنه گران داخلی و خارجی، روز اوج بصیرت و قدرت ملت ایران در دفاع از نظام جمهوری اسلامی عنوان کرد.

امام جمعه بروجرد با بیان اینکه روز ۹ دی روزی است که ملت در آن روز خواستار مجازات سران فتنه شده اند، اظهار داشت: تاکنون رافت نظام جمهوری اسلامی شامل حال سران فتنه شده است چرا که اینها افساد فی الارض هستند.

وی افزود: امروز عده ای از فتنه گران سعی می کنند صورت مساله فتنه را پاک کنند و آن را به یک سوء تفاهم تعدیل کنند.

وی تصریح کرد: امروز دشمنان سعی می کنند با راه اندازی فتنه های جدید در ایجاد مشکل برای نظام سهیم باشند و برای براندازی نظام دست به هر جنایتی می زنند.

بنابراین گزارش، در مراسم بزرگداشت پنجمین سالگرد ۹ دی ماه سال ۸۸ مسئولان شهرستانی، روحانیون و طلاب حوزه های علمیه، نیروهای نظامی و انتظامی، دانشجویان، اساتید، کسبه و بازاریان و مردم انقلابی و همیشه در صحنه بروجرد حضور داشتند و این روز تاریخی را با سر دادن شعارهایی چون "مرگ بر آمریکا"، " مرگ بر اسرائیل"، " و... گرامی داشتند.