«جینگو» به «هنر و تجربه» می آید

به گزارش خبرگزاری مهر، اکران عمومی فیلم «جینگو» به کاگردانی تورج اصلانی از روز پنجشنبه 11دی در سینماهای گروه «هنر وتجربه» آغاز خواهد شد.

در خلاصه داستان فیلم سینمایی «جینگو» (روایت معلق) که اولین فیلم بلند سینمایی تورج اصلانی محسوب می شود، آمده است: سیاوش، اشکان و دکتر، چند روز پیش از پایان دنیا طبق نظریه نوستراداموس در شمال تهران گردهم آمده‌اند که هر کدام خاطراتی ناخوشایند در مواجه با زن دارند. این سه مرد به همراه چند جوان دیگر برای رهایی از هر آنچه آزارشان می‌دهد در انتظار پایان دنیا در سال 2012 هستند اما زندگی همچنان ادامه دارد.



در فیلم سینمایی «جینگو» سعید ابراهیمی‌فر، پانته‌آ پناهی‌ها، الهه خادمی و نیلوفر خوش‌خلق با حضور هنگامه قاضیانی به ایفای نقش می‌پردازند.

فیلمنامه، طراحی صحنه، تدوین، مدیر فیلمبرداری، تهیه‌کننده و کارگردانی فیلم «جینگو» بر عهده تورج اصلانی، صدابرداری آن بر عهده نظام‌الدین کیایی، محمد شاهوردی و امین میرشکاری، مهدی اصلانی فیلمبردار، ایرج محمدی رزینی مدیر موسسه آوای کوچه خاطره‌ها به عنوان مجری طرح، امین میرشکاری صداگذاری، فرشته جغتایی طراح لباس، سارا اسکندری و سیدرسول سیدعربی طراحان گریم این فیلم را بر عهده دارند.

موسیقی «جینگو» با انتخاب فرهاد مدیری و قطعاتی از بهزاد عبدی آماده شده است و حسن اصلانی مدیر تولید، رضا عباسی دستیار اول کارگردان، لیلی مرادی منشی صحنه و دستیار کارگردان و همچنین پیام احمدی‌نیا برنامه‌ریزی آن را بر عهده داشته‌اند.