۹ دی روزپاسداری از عناصر اصلی ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی راشدی بعد از ظهر سه شنبه در حماسه ۹ دی که با حضور مسئولان شهر و مردم در حسینیه دانشکده علوم و فنون دریایی جوادالائمه(ع) چالوس برگزار شد، گفت: ۹ دی روزی است که ملت ایران در پاسخ به یک حرکت دشمنان به پاخواستند و جواب سخت و کوبنده به دشمنان داد.

وی با اشاره به حضور ۸۰ درصد مردم در انتخابات سال ۸۸ وانتخاب بالاترین آرا از ناحیه مردم گفت: دشمنان از آن روز به بهانه اعتراض دست به حرکتهای خیابانی بردند والبته اعتراض حق همه مردم است که می توانند خواسته های خودرا با دلیل و منطق انتقال دهند اما نباید این اعتراضات شکل مخالفت وبحران به خود بگیرد.

راشدی افزود: ملت ایران که با حضور خود پاسخ خوبی به این فتنه ها دادند و مهر تایید به نظام زدند و پیوند میان خود و رهبری را به نمایش گذاشتند.

فتنه ۸۸ به دنبال براندازی حقیقی نظام بود

کارشناس مسایل سیاسی اظهار داشت: ۹ دی روزی است که به واسطه حرکت عظیم و فوق العاده مردم در تاریخ ماندگار شد.

علی سلیلی با اشاره به اینکه دستهای متعدی در پشت این فتنه قرار دارد، گفت: نظام سرمایه داری و آمریکا که دشمنی دیرینه با اسلام دارد یکی از سران فتنه بود.

وی افزود: فتنه گران و کسانی که فضا را آماده سازی می کردند کسانی بودند که در این جریانات دست داشتند.

سلیلی به گردنه های سخت و خطرناک فتنه‌ها از بدو پیروزی انقلاب تاکنون اشاره کرد و گفت: نظام مقدس جمهوری اسلامی با داشتن ولایت مطلقه فقیه هرگز آسیبی نخواهد دید زیرا این ملت همواره ثابت کردند که تابع محض ایشان هستند.

وی تصریح کرد: بدون تردید سال ۸۸ صرف نظر از وقایعی که رخ داد و موجب تلخی کاممان شد، وجوه شیرینی نیز با خود به‌همراه داشت.

کارشناس مسایل سیاسی خاطرنشان کرد: تجدید میثاق با آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، شهدا، امام شهدا و رهبر انقلاب از دیگر دستاوردهای روز ‌۹دی بود و ثابت کرد که این قیام نشات گرفته از جوشش عاشورایی پیروان مکتب اسلام بوده است.

سلیلی در پایان با تاکید بر تحلیل شایسته واقعه ۹دی بیان داشت: اگر چه با پیشرفت‌های فراوانی که نظام ما در زمینه‌های مختلف داشت و چابک‌تر از گذشته شد اما دشمن همچنان مترصد برخی از اتفاقات است که نیازمند هوشیاری تمام مسئولان، نخبگان و دلسوزان این نظام است تا نقشه‌های آنان را خنثی نمایند.