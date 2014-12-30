با تمدید بازنشستگی مربیان و استادیاران مخالفیم

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سعید سمنانیان در سومین گردهمایی روسای کمیسیون های دائمی هیئت های امنای دانشگاه ها مراکز پژوهشی و فناوری گفت: مهم ترین وظیفه هیات امنا، توجه به عمق کیفیت در دانشگاه ها است.

وی با تاکید بر اجتناب از گسترش کمی و توجه به عمق کیفیت در دانشگاه ها گفت: یکی از وظایف عمده هیات های امنا، نظارت، هدایت و حمایت در دانشگاه می باشد و مهم ترین وظیفه ما این است که کیفیت را در آموزش عالی جاری کنیم و هیئت های امنا باید بیشتر کار نظارت را داشته باشند.

مشاور وزیر و رئیس مرکزهیات امنا وزارت علوم همچنین ضمن تاکید بر لزوم اجرای برنامه های راهبردی توسط هیئت های امنا دانشگاه ها افزود: در کنار برنامه های راهبردی حتما باید برنامه های عملیاتی هم وجود داشته باشد و وجود طرح جامع کالبدی برای دانشگاه ها بسیار ضروری است به گونه ای که اگر مدیریت دانشگاه ها تغییر کرد طرح جامع دانشگاه دچار تغییر نشود.

وی گفت: ما در برنامه های هیات های امنا بر داشتن برنامه مدون برای پذیرش دانشجوی خارجی ، برگزاری سالانه دو جلسه رسمی و دو جلسه غیر رسمی هیات های امنا ، حضور معاون پژوهشی در جلسات جهت ارتقای کیفی ، تدوین و تصویب به موقع بودجه تفضیلی ، گزارش حسابداری بدون شرط ، تبدیل حسابداری نقدی و نیمه تعهدی به حسابداری تعهدی ، افزایش فعالیت های بین المللی ، اختصاص بودجه جهت اعزام استادان دانشگاه به فرصت های مطالعاتی و رسیدن به شاخص یک استاد به ازای 17 دانشجو تاکید موکد داریم.

سمنانیان در ادامه گفت: در راستای کیفی بخشی به آموزش عالی مادر هیات امنای حوزه ستادی با افزایش بی رویه دانشجو ، تمدید بازنشستگی مربیان و استادیاران بعد از 30 سال خدمت ، پذیرش دانشجوی شبانه ، استخدام تعداد زیاد کارمندان و گسترش کمی گروه ها و بخش ها به شدت مخالف هستیم.

وی در خصوص نقش حمایتی هیات‌های امنا افزود : ما حامی بودجه های تحقیقاتی بالای 15 درصد و بودجه ITبالای 5/2 درصد و حامی 50 درصد درآمد اختصاصی دانشگاه از محل تحقیقات کاربردی هستیم.

سمنانیان در پایان گفت: نظام آموزش عالی برای ارتقای کیفی به مدیریت برنامه نگر و آینده نگر نیاز دارد.