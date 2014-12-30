ذخیره 1920 واحد خون بندناف/ نجات جان 9 بیمار لاعلاج

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مهین نیکوگفتار افزود: تاکنون با استفاده از ذخایر این بانک خون توانسته ایم با پیوند 9 واحد خون بند ناف به بیماران معرفی شده از سوی بیمارستان جان 9 بیمار مبتلا به بیماری های لاعلاج را نجات دهیم.
وی در مورد خون بند ناف گفت: خداوند به همراه هر نوزادي خونی حیات بخش را در بند ناف وی به او و خانواده و جامعه اش هدیه می کند که می تواند زندگی بخش و ناجی بیماران باشد. اما فقط 5 دقيقه بعد از تولد براي جمعآوري اين نوشدارو فرصت وجود دارد.
نیکوگفتار در مورد فرآیند تهیه خون بند ناف از نوزاد گفت: در این فرآیند، بعد از زايمان، خوني كه در جفت و بند ناف وجود دارد جمعآوري شده و سلولهاي خوني آن در بانك خون بند ناف ذخيرهسازي ميشود و ميتواند جان يك نفر را نجات دهد چرا كه نمونههاي خون بند ناف تعداد سلول كافي را براي بازسازي مغز استخوان در يك فرد بيمار دارند.
وی افزود: سلولهاي بنيادي در مغز استخوان افراد بالغ هم توليد ميشوند و ميتوان اين سلولها را به بيماران نيازمند اهدا كرد.
نیکو گفتار در مورد ماهیت این سلولها گفت: سلولهاي بنيادي، سلولهاي اوليهاي هستند كه قدرت تكثير بسيار زياد و همچنين قدرت تمايز به سلولهاي ديگر را دارند. معمولاً تعداد اين سلولها در بافتهاي جنيني خيلي زياد است به دليل اينكه بافتهاي جنيني در حال تكثير و توليد قسمتهاي مختلف بدن جنين هستند. به همين خاطر هم سالها پزشكان و محققان تصور ميكردند اين سلولها را فقط در بافتهاي جنيني ميتوانند ببينند اما تحقیقات نشان داد مغز استخوان نیز روزانه تعداد زيادي سلول بنيادي ميسازد و به همين خاطر هم هيچگاه در طول زندگي ذخيره سلولهاي بنيادي مغز استخوان تمام نميشود. در بافتهاي ديگر بدن هم سلولهاي بنيادي وجود دارد و وقتي به بافتي از بدن آسيب ميرسد اين سلولها به آن منطقه مهاجرت ميكنند و با تكثير و تمايز، بافت جديدي را براي آن منطقه آسيبديده ميسازند.
وی در مورد اهدای سلولهای بنیادی مغز استخوان نیز گفت: در صورت اهدای این سلولها نیز هیچ آسیبی متوجه شخص اهدا کننده نميشود زيرا مغز استخوان تعداد بسيار زيادي سلولهاي بنيادي خونساز و سلولهاي بنيادي مزانشيمي دارد كه ميتواند دوباره سلولهاي اهدا شده را جايگزين كند.
نظر شما