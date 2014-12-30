به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی شاکری رییس کمیته فرهنگی شورا در یکصد و نوزدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران طی نطقی به واکاوی حماسه 9 دی سال 88 پرداخت و اظهار داشت: واکاوی حماسه 9 دی کمک می کند تا به وحدت نظر برسیم.
وی افزود: تاریخ به خصوص تاریخ اسلام مملو از حوادثی است که می تواند درس عبرتی برای ما باشد.
شاکری در ادامه به واکاوی واقعه عاشورا اشاره کرد و گفت: در فرازی از زیارت عاشورا چهار گروه معرفی میشوند که دست به دست یکدیگر دادند تا آن مظلومیت بزرگ منجر شود.
وی افزود: آنجا گروهی تحت عنوان کسانی که اساس ظلم بودند و این ظلم بزرگ را تئوریزه کردند، معرفی میشوند. گروه دوم کسانی هستند که افراد را به گونهای سازماندهی میکنند که دسترسی برای اعمال قدرت از سوی اهل بیت صورت نگیرد، گروه سوم کسانی هستند که عملیات فیزیکی را انجام میدهند و گروه چهارم به عنوان کسای معرفی میشوند که این واقعه را طراحی و سازماندهی کردند.
عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: 4 نکتهای که از زیارت عاشورا میخوانیم برای ما ساختار جنگ نرمی که علیه سیدالشهدا رخ داد، بیان میکند اما حماسه 9 دی بخشی از جریان فتنه سال 88 است و بدون شناخت این جریان نمیتوان حماسه 9 دی را بیان کرد.
وی خاطرنشان کرد: کاندیداهایی که در انتخابات سال 88 شرکت کردند شخصیتهای نظام بودند و مردم نیز با حضور 85 درصدی خود پای صندوقهای اخذ رأی حاضر شدند. هیچ یک از آن 4 کاندیدا حرفی علیه نظام و رهبری نزده بودند و دفاع مردم نیز از کاندیداهای مورد علاقه خود درست و منطقی بود.
شاکری افزود: با اشاره به اینکه آغاز فتنه چند ساعت پیش از آغاز اعلام نتایج ریاست جمهوری و با بیان جملهای از سوی میرحسین موسوی تحت عنوان اینکه ما پیروز انتخابات هستیم صورت گرفت، اظهار داشت: عملیات بعد از آن ماجرا را بازتر میکند و بیانیههایی که صادر و سخنرانیهایی که انجام میشود موضوع را ادامه میدهد. همه این اتفاقات در حالی رخ میداد که سخنان مقام معظم رهبری فصلالخطاب بود و همه باید از آن تمکین میکردند اما این چنین نشد و در واقع یک شکست قانونی صورت گرفت.
وی تصریح کرد: مقام معظم رهبری به کاندیداها سه تذکر دادند؛ نخست اینکه غیرقانونی عمل نکنید، دوم اینکه اردوکشی خیابانی انجام ندهید و سوم اینکه میان مردم سخنرانی به راه نیندازید اما یکی از کاندیداهای مورد نظر هر سه کار را انجام داد و باز هم از جمله رخ دادن تقلب در انتخابات کوتاه نیامد و کار را ادامه داد.
عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: فتنه دو تیغه دارد؛ یکی از آنها نظام سلطه است که با مجموعه ساز و کار و امکاناتی که در اختیار دارد عمل میکند و تیغه دیگر در داخل کشور عمل میکند. اگر 4 گروهی که در زیارت عاشورا معرفی شده در داخل کشور عملی نمیشد، این وقایع رخ نمیداد.
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