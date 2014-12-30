تشریح ابعاد غیبت امام عصر(عج) از مهمترین کارهاست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر شکریان بعد از ظهر سه شنبه د رجمع کارکنان اداره کل، ضمن عرض تسلیت بمناسبت شهادت امام حسن عسگری(ع) اظهار داشت: تشریح ابعاد غیبت امام عصر(عج) از مهمترین اقدامات دوران امام حسن عسکری(ع) است و مرجع و ملجا شیعیان در عصر غیبت را علماء و فقها جامع الشرایط برشمردند.

وی در ادامه به بعضی اقدامات علمی و عملی اشاره کرد و افزود: امام حسن عسگری(ع) با توجه به خفقان جامعه و ظلم حاکمان زمانه‌شان بیشتر عمرشریف خود را در حصر بسر بردند اما این امر موجب نشد که از کوشش‌هایی علمی و انقلابی فرهنگی مانند تشکیل حوزه علمیه، انجام تالیفات، ایجاد شبکه ارتباطی با شیعیان توسط پیک‌ها و نامه‌ها و تعیین نمایندگان و تلاش‌های آنها و ارتباط با آنها دست بردارند.

حجت الاسلام شکریان ضمن اشاره بعضی نگرانی ها در دوران خلافت حکومت عباسی نسبت به نفوذ و ابعاد معنوی شخصیتی ایشان در بین آحاد مردم تصریح کرد: حضرت امام حسن عسگری علیه‌السلام، الگوی عبادت و خداپرستی، سجاده نشین نیمه شب‌ها بر درگاه حضرت دوست و خلوت‌گزین بارگاه کبریایی بود.

این استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: اگر چه امام حسن عسگری علیه‌السلام شدیداً از طرف دستگاه خلافت عباسی تحت نظر و محدودیت شدید قرار داشت لکن آن حضرت بُعد علمی از آیین اسلام و اشکال ها و شبهات مخالفان و تعیین اندیشه صحیح اسلامی و تربیت شاگردان لحظه‌ای فرو گذار نکردند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران در ادامه ضمن ا شاره به ظلم و جفای حکومت عباسی نسبت به مسلمانان خصوصا شیعیان خاطر نشان کرد : حکومت بنی‌عباس از آگاهی و بصیرت امام حسن عسگری(ع) بیم داشت و به همین دلیل از روی آوردن شیعیان به دین اسلام ممانعت می‌کرد و مهم‌ترین رسالت امام حسن عسگری(ع) جان‌فشانی در راه حق، برقراری عدالت و مبارزه با ظلم و ستم آن زمان بود تا جایی که در این راه از این هیچ تلاشی فروگذار نکرد.

عضو شورای فرهنگ عمومی استان در پایان همه را به نصایح ارزشمند امام حسن عسگری(ع) سفارش کرد و تاکید کرد : تقوا، پرهیز از محارم الهی، راستگویی، امانتداری، حسن جوار، خوش رفتاری، ذکر خدا، تلاوت قرآن و دوستی با دوستان اهل بیت(ع) از توصیه های امام حسن عسگری(ع) است.