استفاده از نور در مهندسی پزشکی و چشم پزشکی اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر ، حسین ربانی ظهر امروز در همایش نور در پزشکی که در دانشکده فناوری های نوین دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اظهار داشت: دانشکده فناوری های نوین دانشگاه با همکاری سازمان یونسکو، به مناسبت نامگذاری سال جاری تحت عنوان سال نور اقدام به برگزاری همایش یک روزه «نور در پزشکی» کرده است.
وی بیان داشت: جديدترين پژوهش انجام گرفته در بخش نور با نام آناليز تصاوير چشم و آينده چشم انجام گرفته است.
عضو کمیته علمی همایش نور در پزشکی خاطرنشان کرد: در گذشته لايههاي چشم را به چند قسمت مختلف تقسيم بندي ميكردند اما امروزه و با بهرهگيري از اين روش لايههاي چشم را بيرون آورده و با آناليز آنها براي درمان بهتر و موثرتر بيماريهاي چشم اقدام ميشود.
وي با اشاره به اينكه در دانشكده فناوريهاي نوين شاخههاي مختلف پزشكي مانند بيوالكتريك، بيومتريال و مهندسي بيمارستان آموزش داده ميشود، اضافه کرد: به طور مثال در رشته بيوالكترونيك با بررسي و آناليز سيگنالهاي نوري از آنها براي ساخت تجهيزات ويژه استفاده ميشود و يا با ساخت ميكروسكوپهاي ويژه با بهرهگيري از اين علم ميتوان تمام فرآيندهاي سلولي و ميكروسكوپي را به صورت الكترونيك و مكانيكي پردازش كرد.
ربانی با اشاره به بخش درماني آلتروماسكوپ در چشم پزشكي، گفت: با بهرهگيري از اين روش ميتوان با عكسبرداري ويژه از چشم تمام لايههاي چشم به ويژه لايههاي دروني آن را مورد بررسي قرار داد و در صورت تشخيص بيماري بتوان بهتر و سريعتر آن را درمان كرد.
وي در مورد ديگر كاربردهاي نور در پزشكي گفت: در بسياري از سي تي اسكنها از نور براي تشخيص استفاده ميشود براي ساخت ليزر نيز ميتوان از نور در فركانس ويژهاي بهرهبرد و در نهايت با تهيه ليزرها به درمان بيماريها بدون عملهاي جراحي پرهزينه پرداخت.
عضو کمیته علمی همایش نور در پزشکی با بیان اینکه از نور در بسياري از زمينههاي پزشكي استفاده ميشود، اظهارداشت: مهمترين بخشهاي مورد استفاده نور در پزشكي در بخش ساختاري تلسكوپها و اپتيكي و حتي در بخشهاي نظامي است كه در اين حوزهها ساختارهاي مختلف نور را بررسي كرده و با بهرهگيري از فيبرهاي نوري و اِلمانهايي كه دارند از آنها براي درمان بسياري از بيماريها استفاده ميشود.
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