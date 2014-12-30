مراسم بزرگداشت یوم الله ۹ دی در شهرستانهای مختلف لرستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت روز ۹ دی پیش از ظهر سه شنبه با حضور پررنگ اقشار مختلف مردم در حوزه علمیه کمالیه شهر خرم آباد برگزار شد.

بنابراین گزارش نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد، معاونین استاندار لرستان، مدیران دستگاههای اجرایی استان، فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان، مسئولان نظامی و انتظامی استان، جمع زیادی از طلاب و بسیجیان و عده کثیری از مردم خرم آباد در این مراسم حضور داشتند.

حجت الاسلام سید احمد میرعمادی نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد سخنران این مراسم بود که در سخنانی به ویژگی های حماسه ۹ دی اشاره و بر ضرورت حفظ این ویژگی ها تاکید کرد و بیان داشت: اتحاد و وحدت کلمه، بصیرت، هوشیاری و تشخیص درست شگردهای دشمن و تبعیت از ولایت از ویژگی های ممتاز حماسه ۹ دی و سبب عزت و عظمت کشور هستند.

همچنین مردم ولایتمدار خرم آباد در این مراسم با سر دادن شعارهایی از جمله "مرگ بر آمریکا"، "مرگ بر اسرائیل"، "مرگ بر انگلیس" و ... ضمن محکوم کردن عوامل فتنه و فتنه گران حمایت همه جانبه خود را از ولایت و رهبر معظم انقلاب بار دیگر اعلام کردند.

بنابر این گزارش همچنین مراسم بزرگداشت سالروز حماسه ۹ دی ماه در بروجرد در محل مسجد امام خمینی(ره) این شهرستان و با سخنرانی حجت الاسلام حسن ترابی امام جمعه بروجرد برگزار شد.

برنامه گرامیداشت ۹ دی در کوهدشت نیز در محل مسجد صاحب الزمان این شهر با سخنرانی حجت الاسلام طهماسبی امام جمعه کوهدشت و مراسم این روز در الیگودرز با سخنرانی حجت الاسلام ارزنده در محل مصلای این شهر برگزار شد.

مسجد جامع شهر نورآباد نیز همزمان با روز ۹ دیماه میزبان برنامه گرامیداشت این روز بود که در این مراسم حجت الاسلام هاشمی نژاد امام جمعه نورآباد سخنرانی کرد.

حجت الاسلام سعید مهدوی امین مدیر کل تبلیغات اسلامی استان لرستان نیز در مراسم بزرگداشت ۹ دی در محل مسجد جامع شهرستان پلدختر سخنرانی کرد.

مراسم بزرگداشت سالروز حماسه ۹ دی ماه در شهرستان الشتر نیز با سخنرانی حجت الاسلام موسوی امام جمعه این شهر در محل مصلای نماز جمعه برگزار شد.

میدان راه آهن شهر ازنا نیز همزمان با سالروز حماسه ۹ دی میزبان تجمع مردم برای گرامیداشت این روز بود که در جریان این برنامه حجت الاسلام هراتی مطلق امام جمعه ازنا ایراد سخنرانی کرد.

برنامه گرامیداشت ۹ دی در شهرستان دوره چگنی نیز در محل مسجد صاحب الزمان این شهر با سخنرانی حجت الاسلام حسین زاده آملی امام جمعه این شهر و مراسم شهرستان رومشکان نیز با سخنرانی حجت الاسلام جمیاری در محل مسجد امیرالمومنین(ع) این شهر برگزار شد.