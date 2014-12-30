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۹ دی ۱۳۹۳، ۱۵:۱۶

خدمات رسانی اورژانس در طرح امداد زمستانی/استقرار 18 هزار تکنسین پزشکی

خدمات رسانی اورژانس در طرح امداد زمستانی/استقرار 18 هزار تکنسین پزشکی

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی وزارت بهداشت با اشاره به اجرای طرح امداد زمستانی اورژانس در سال 93، گفت: اورژانس کشور با تمامی توان و ظرفیت عملیاتی به ارائه خدمات فوریت های پزشکی می پردازد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر امین صابری نیا افزود: اورژانس کشور در طرح زمستانی سال 93 با 2096 پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی شامل 823 پایگاه شهری و 1273 پایگاه جاده ای، 18000 نیروی تکنسین فوریتهای پزشکی، 4190 دستگاه آمبولانس زمینی، 58 دستگاه اتوبوس آمبولانس، 14 فروند بالگرد امداد هوایی و 2 فروند شناور امداد دریایی، 55 موتور آمبولانس آماده ارائه خدمات فوریتهای پزشکی در سراسر کشور در هر ساعت از شبانه روز است.

وی ادامه داد: امید است در طرح امداد زمستانی سال 93 بتوانیم با همکاری و هماهنگی سایر ارگانهای امدادی، بهترین خدمت رسانی درحوزه فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی و بیمارستانی به مددجویان انجام دهیم.

کد مطلب 2452711
حبیب احسنی پور

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