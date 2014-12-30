قدیمی ترین سند وقفی کشور مربوط به بانویی واقف است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمد مهدی حاتمی، معاون اوقافی ، حقوقی و امور مجلس سازمان اوقاف و امور خیریه در هشتمین نشست مشترک معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با مشاورین وزراء و دستگاههای اجرایی که به مناسبت هفته وقف به میزبانی سازمان اوقاف و امور خیریه در موقوفه بزرگ هتل ارم برگزار شد، اظهارداشت: حجت الاسلام و المسلمین قرائتی چندی پیش سنت حسنه وقف را به مثابه آمپولی تشبیه کردند که در صورت تزریق به انسان عمر انسان را افزایش می دهد و برای وی تا سالیان سال ثواب و خیر به ثبت می رساند.

وی با بیان اینکه هم اکنون بیش از ۱۷۰ هزار موقوفه در کشور وجود دارد ، گفت : این موقوفات در مجموع شامل یک میلیون و ۲۰۰ هزار پلاک ثبتی و ملکی می شود که در حقیقت سرمایه وقف کشور محسوب می شود و مربوط به دوران قبل از اسلام و بعد اسلام در ایران است.

حجت الاسلام حاتمی با بیان اینکه اولین و قدیمی ترین سند وقفی موجود در سازمان اوقاف مربوط به بانوی خدیجه بنت ولی واقف نیک اندیشی است که در سال ۴۵۰ هجری قمری در قزوین قناتی را برای عموم مردم وقف کرده است، گفت: در ثبت همین ۱۷۰ هزار موقوفه کشور قطعا بانوان ایران زمین نقش بسیاری داشته اند که یا خود واقف بوده اند یا همسر و مادر واقف هستند که وی را تشویق به این امر کرده اند که در نهایت می توان گفت وقف و موقوفات در ایران مدیون بانوان است.

معاون اوقافی ، حقوقی و امور مجلس سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه در ۹ ماهه سال ۹۳ ، دو هزار وقف جدید در کشور ثبت شده است ، افزود : ۳۰۰ مورد از این موقوفات توسط بانوان به ثبت رسیده است و جالب است بدانید بر اساس آمارها تنها ۱۲درصد بانوان کشور دارای درآمد و شاغل هستند اما ۱۵ درصد موقوفات جدید امسال را بانوان وقف کرده اند.

وی در پایان با بیان اینکه به لطف خداوند و با اقدامات صورت گرفته وقف در ایران اسلامی روز به روز در حال گسترش است ، خاطرنشان کرد : در کشوری که نوع دوستی در آن موج می زند نیابد جز این هم توقع داشت.